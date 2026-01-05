Obavijesti

NE VJERUJE RUSIMA

Trump ne vjeruje da je Ukrajina gađala Putinovu rezidenciju

Piše HINA.,
Foto: Mikhail Metzel

Moskva je prije tjedan dana optužila Kijev da je pokušao napasti Putinovu rezidenciju u sjevernoj ruskoj Novgorodskoj regiji s 91 dronom dugog dometa i rekla da će Rusija preispitati svoju pregovaračku poziciju

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju kako ne vjeruje da je u navodnom ukrajinskom napadu gađana rezidencija ruskog predsjednika Vladimira Putina, kako tvrdi Moskva.

„Ne vjerujem da se taj napad dogodio“, rekao je Trump novinarima u nedjelju u zrakoplovu Air Force One na putu natrag u Washington s Floride.

„Nešto se dogodilo prilično blizu, ali nije imalo nikakve veze s ovim.“

Moskva je prije tjedan dana optužila Kijev da je pokušao napasti Putinovu rezidenciju u sjevernoj ruskoj Novgorodskoj regiji s 91 dronom dugog dometa i rekla da će Rusija preispitati svoju pregovaračku poziciju u tekućim razgovorima sa SAD-om o okončanju rata u Ukrajini.

Ukrajina i zapadne zemlje osporile su ruski izvještaj o navodnom pokušaju napada.

