RAT ZBOG SMEĆA HDZ prozvao Hajdaša i Benčić: Štite SDP-ovu mafiju, izdali su Zagorje

Novinsku konferenciju o otpadu u Lici održali su Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benči u Poznanovcu. Hajdaš Dončić je za ekološku katastrofu optužio premijera Andreja Plenkovića i dodao da očekuje da će predsjednik Zoran Milanović sazvati izvanrednu sjednicu Sabora jer 'ovo nije tema ni lijevih ni desnih te da se radi o "nacionalnoj ugrozi'.

Nije dugo trebalo čekati reakciju HDZ-a koji je otvoreno optužio Benčić i Hajdaša Dončića da štite SDP-ovu mafiju.

- Hajdaš/Benčić došli u Poznanovec kako bi zaštitili SDP-ovu mafiju & pokušali optužiti druge za sustavno trovanje Krapinsko-zagorske županije - u kojoj SDP već dugo ima apsolutnu vlast & u kojoj je #SDP županijski pročelnik već osuđen za krivotvorenje dokumentacije kod izdavanja dozvole za odlaganje otpada - objavili su iz HDZ-a.

Posebno ih je frapiralo što SDP i Možemo napadaju Vladu koja je pokrenula sanaciju i za nju osigurala sredstva.

- Ministrica Marija Vučković: je čak 4 puta (četiri!) izdavala sporne dozvole, no sada Benčić/Hajdaš imaju obraza napadati Vladu koja je pokrenula sanaciju i za nju osigurala sredstva! Znakovito, oboje su iz te županije, a Benčić upravo iz Poznanovca. Izdali su Hrvatsko zagorje, izdali su ljude koji su osnovali udrugu zbog nelegalnog višegodišnjeg odlaganja otpada, ali se sada - naslikavaju. Na ove ministričine riječi dodajmo da se Hajdaš naslikava na mjestu vlastitog zločina, na mjestu SDP-ove kontaminacije & SDP-ovog toksičnog zagrljaja - zaključili su iz HDZ-a.