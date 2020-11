Ratko Maček: Nisam bio na dijelu sastanka na kojem je navodno bilo riječi o Fimi mediji

Deset godina sam živio s javnom i nepravedno prišivenom javnom krivnjom, ali sam deset godina znao da nas samo zakon može učiniti slobodnima, rekao je Ratko Maček, koji je oslobođen u aferi Fimi media

<p><strong>Ivo Sanader, Mladen Barišić i Branka Pavošević </strong>proglašeni su krivima u aferi Fimi media, a nepravomoćnom presudom odgovoran je i HDZ koji je kažnjen s 3,5 milijuna kuna te mu se oduzima 14,6 milijuna. Od toga im se oduzima dva milijuna kuna i 300.000 eura koje je predao bivši glavni tajnik stranke <strong>Branko Bačić</strong>, te ostatak od 10,3 milijuna kuna HDZ mora uplatiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.</p><p>Sanaderu i obitelji se oduzima 275.000 kuna, te još 15,8 milijuna kuna, jer nisu mogli dokazati da su ih zakonito stekli. Ovih 275.000 kuna se Sanaderovima oduzima, jer je to novac koji je bivši premijer dobio od Barišića. Sanader i HDZ moraju solidarno podmiriti troškove vještačenja u iznosu od 842.000 kuna.</p><p><strong>Ratko Maček</strong> je oslobođen. Sud je utvrdio da nije pripadao zločinačkom udruženju, a oslobođen je i optužbi da je pomagao u zlouporabi položaja.</p><p>Upravo je Maček u <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/provjereno-podsjeca-sto-se-sve-dogadjalo-u-aferi-fimi-media---628718.html"><strong>Provjerenom </strong></a>govorio o sastanku u zgradi Vlade na kojem su bili šefovi javnih tvrtki. </p><p>- Da sam čuo da je na tom sastanku bilo bilo kakvih upute ili riječi o Fimi mediji, ja bih to Ivi Sanaderu rekao. Ja bih to rekao tužiteljima kada su me o tome prvi puta pitali - rekao je Maček i nastavio:</p><p>- A to bih sada rekao i vama jer, naime, na tom dijelu sastanka, na kojem je navodno bilo riječi o Fimi mediji, ja nisam bio - rekao je bivši glasnogovornik Vlade o aferi Fimi media.</p><p>- Bio sam u svakodnevnom kontaktu s ljudima iz medija, iz odnosa s javnošću i iz marketinških agencija i od njih sam dobio informacije da jedna tvrtka koja se zove Fimi Media medija istiskuje one koje već na tim poslovima sudjeluju 20-ak godina. I to sam rekao i gospodinu Sanaderu, tadašnjem premijeru. I rekao sam gospodinu Jarnjaku i gospođi Kosor. Gospodin Sanader me nakon nekoliko dana uvjeravao da to nije tako - rekao je Maček koji ne zna jesu li oni s tom informacijom išta poduzeli. Kosor i Jarnjak nisu komentirali ništa za Provjereno.</p><p>- Politika nije nikakav akvarij sa zlatnim ribicama, nego je to jedan ozbiljan prljavi bazen u kojima ima puno piranja, krokodila i svih ostalih živina koje vas mogu jako ozlijediti - kaže Ratko Maček koji je u svemu proglašen nevinim. </p><p>- Mi smo tijekom postupka dokazali da nitko nije Ratku Mačeku dao donaciju odnosno da Ratko Maček od niti jedne osobe koja se spominje u optužnici nije tražio donaciju' - kaže Mačekov odvjetnik <strong>Tihomir Grubeša</strong>.</p><p>- Deset godina sam živio s javnom i nepravedno prišivenom javnom krivnjom, ali sam deset godina znao da nas samo zakon može učiniti slobodnima - rekao je na kraju svega Maček.</p>