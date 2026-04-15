Komentari 38
ZLOČINAC U TEŠKOM STANJU

Krvnik Mladić imao moždani

Piše Filip Sulimanec,
Krvnik Mladić imao moždani
Foto: Profimedia

Mladić služi doživotnu kaznu u Haagu gdje je osuđen zbog ratnih zločina od kojih je najteži genocid u Srebrenici

Osuđeni ratni zločinac i bivši general bosanskih Srba Ratko Mladić (84) pretrpio je lakši moždani udar. Nalazi se u teškom stanju, rekao je njegov sin Darko Mladić u srijedu, piše Dnevnik.hr.

Mladić služi doživotnu kaznu u Haagu gdje je osuđen zbog ratnih zločina od kojih je najteži genocid u Srebrenici.  Njegov sin rekao je da je moždani udar dobio u petak 10. travnja, ali da još nisu dobili medicinsku dokumentaciju. Prebačen je u bolnici, a isti dan vraćen je u pritvorsku jedinici. Prema njegovim riječima, Mladić je u vrlo teškom stanju i više ne može ni sjediti u invalidskim kolicima te slabo komunicira.

Sin ratnog zločinca Ratka Mladića: Stanje mu je kritično, treba ga pustiti u Srbiju na liječenje
Sin ratnog zločinca Ratka Mladića: Stanje mu je kritično, treba ga pustiti u Srbiju na liječenje

Od 2024. godine nalazi se u zatvorskoj bolnici u Haagu. Sud je prošlog ljeta odbio Mladićev zahtjev da ga se hitno pusti u Srbiju iz zdravstvenih razloga.

Komentari 38
