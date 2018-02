Ravnatelj doma pred smjenom: "Želim znati tko je to snimio!"

Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek "JA kao i TI", u kojem je inspekcija utvrdila teške nepravilnosti, a fotografije užasnih uvjeta šokirale javnost, održat će u četvrtak sjednicu. Druga točka dnevnog reda bit će razrješenje ravnatelja Ladislava Lamze.

Prema neslužbenim informacijama, većina članova Upravnog vijeća glasat će za njegovu smjenu, javlja Jutarnji.

- Ne bih to komentirao. Još nisam napravio ni očitovanje, a oni me smjenjuju. To je sve prebrzo i ishitreno. Pripremam odgovor i sve će biti jasno - izjavio je jučer ravnatelj Lamza. No, Mira Leko-Čurčić, predsjednica Upravnog vijeća Centra, tvrdi da se ravnatelj nije htio očitovao na posljednji poziv, pa ni preuzeti poziv.

Od početka tjedna ravnatelj provodi, kako su zaposlenici rekli Jutarnjem listu, agresivnu istragu o tome tko je napravio sporne šokantne fotografije i poslao ih Jutarnjem i ministrici Murganić koja je poslala inspekciju. Navodno je pozivao sve zaposlenike na razgovor, a tko ga je "cinkao" ispitivao je i neke korisnike centra.

- Ne bih ni to komentirao. Činjenica je da ja sad sve znam i sve ću napisati u očitovanju - tko je snimao, koje je sve pravilnike i zakone i ljudska prava time prekršio, s kojim ciljem. Radi se o dvije osobe koje su lani bile proglašene tehnološkim viškom. To je sve podmetnuto. Snimati i slati okolo, tako se problemi ne rješavaju - kaže Lamza.

Podsjetimo, loši uvjeti Centra prijavljeni su nadležnom ministarstvu nakon što su je Jutarnji list objavio fotografije Centra koji se nalazi u užasnom stanju. U njemu prebiva 32 nepokretna korisnika od kojih je 15 potpuno ovisno o tuđoj pomoći. Centar također nema adekvatan broj radnika, pa tako osoblje ponekad radi posao čistačice, a korisnike moli za pomoć oko premotavanja drugih korisnika.