Ravnatelj o profesoru i aferi s branjem maslina: Ima 3 dana za iznijeti obranu, nije suspendiran

Čim sam doznao za incident te dobio neke dokaze, škola je odmah tražila očitovanje profesora. Papire za poziv na obranu predani su mu u utorak poslijepodne kad je došao održati nastavu. Rok za to mu je počeo teći u srijedu i istječe u petak.

Rekao nam je to Dragan Pavelin, ravnatelj Pomorske škole Split, nakon objave teksta Slobodne Dalmacije u kojem se jedna majka učenika požalila kako ih profesor Denis Milinović zove brati masline i čistiti njegov bazen u Seget Vranjici. Zauzvrat im je davao pivo ili sok ili im je slao pitanja koja će biti na testu, navodi majka.

- Oće li ko ić sa mnom iz razreda u ponedjeljak ujutro oko osam, osam i po u masline u Kaštel Lukšić pa ću ga osloboditi nastave za isti dan? Bit ćemo tamo do 16.30. Cijenjeni učenici, javite mi se sutra do 15 ako ima zainteresiranih - poslao je profesor ponudu WhatsApp grupi osnovanoj za komunikaciju s učenicima.

Majka je djetetu zabranila odlazak na takve radne akcije, no tvrdi kako su drugi išli.

- Meni to baš nije normalno... Gledajte, oni obožavaju tog profesora. On je njima legenda. Ima super odnos s učenicima. Ali da im on za takve stvari daje 20 eura, kutiju duvana i pivu ili sok... Pa im onda i šalje u porukama zadatke iz kontrolnih, popušta u školi... Ja mislim da nije u redu da se neki profesor tako ponaša - izjavila je Splićanka.

Profesor Milinović javio se Slobodnoj Dalmaciji. S početka je negirao da učenici beru masline, a kasnije je rekao da je branje maslina obavljeno u sklopu Erasmus+ projekta, prilikom kojeg je u Split došlo ukupno 30-ak profesora i učenika iz Nizozemske, Portugala i Francuske.

- Vodili smo ih u muzej Stella Croatica na Klisu i u posjet uljari u Lukšiću. Nakon toga smo svratili do mojih maslina, da im pružimo autentični doživljaj berbe. Roditelji mojih učenika su bili upoznati s tim programom. Imam pravo radit u svoje slobodno vrijeme šta oću, a taj put sam ga odvojio da omogućim djeci to. Nisu nikad bili tamo za vrijeme nastave - objasnio je Milinović. Dodao je da su gluposti da učenike nagrađuje cigaretama i pivom.

Ravnatelj Pavelin potvrdio je kako je dobio njegove sporne poruke na uvid, no profesora nije suspendirao s nastave.

- Suspendiraju se ljudi za nešto drugo, ne bih to ni spominjao, teža kaznena djela. Moram ponoviti kako nisam imao nikakvih saznanja da se nešto ranije događalo. Niti roditelji niti učenici se nisu meni žalili, pa čak niti anonimno. Bez jasnih dokaza ja mogu samo s nekim neformalno razgovarati - rekao je ravnatelj i još jednom dodao kako je škola odmah reagirala.