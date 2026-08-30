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Čudesno spašavanje

Ravnatelj spasio 900 učenika u Nepalu: 'Da smo čekali još 10 minuta, danas nas ne bi bilo...'

Piše HINA,
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Ravnatelj spasio 900 učenika u Nepalu: 'Da smo čekali još 10 minuta, danas nas ne bi bilo...'
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Foto: Athit Perawongmetha
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Brza reakcija ravnatelja Rajende Dawadija omogućila je evakuaciju 900 učenika iz srednje škole Tribhuvan Trishuli, samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi pogodili školsku zgradu.

Vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote najmanje 900 učenika nakon što je naredio hitnu evakuaciju, samo nekoliko minuta prije nego što su katastrofalni poplavni valovi stigli do školske zgrade. Rajenda Dawadi, ravnatelj srednje škole Tribhuvan Trishuli u okrugu Nuwakot, rekao je za agenciju dpa u nedjelju da je doznao o nadolazećoj poplavi iz nekoliko telefonskih poziva otprilike 15 minuta prije nego što je stigla do tog područja.

"Rekao sam si: ako nema poplave, izgubimo jedan dan nastave. Ali ako ima poplave, svi gubimo živote", rekao je Dawadi, objašnjavajući svoju odluku da naredi hitnu evakuaciju.

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Nepal nakon katastrofe | Video: 24sata/Reuters

Devetsto djece u školi odmah je pobjeglo pješice. Kratko je izbila panika dok su učenici bježali, a jedna djevojčica prevezena je motociklom u bolnicu nakon što se onesvijestila.

Dawadi je također uspio pravovremeno preusmjeriti školske autobuse koji su prevozili još stotine djece na putu prema školi.

"Da smo donijeli odluku 10 minuta kasnije, nitko od nas, uključujući učenike i mene, ne bi mogao razgovarati s vama danas", rekao je ravnatelj za BBC.

Škola se nalazila uz obale rijeke Trishuli, koja je bila pogođena masovnim poplavnim valom u srijedu nakon urušavanja ledenjaka u Tibetu.

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Broj smrtnih slučajeva od poplava porastao je na više od 800 u Nepalu i Kini, s čitavim selima uništenim i ogromnom ekonomskom štetom.

Više od tri tisuće ljudi i dalje se smatra nestalima s obje strane granice, uključujući stotine stranih državljana.

Jedna od Dawadijevih spašenih učenica, 16-godišnja Yunisha, rekla je za BBC da se uspjela skloniti na sigurno samo nekoliko sekundi prije naleta vodenog vala, trčeći uzbrdo blatnjavim putom iza škole, dok su mase vode i nanosa uništavale selo iza nje.

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Od školske zgrade gotovo ništa nije ostalo, rekao je Dawadi. Najmanje jedan djelatnik škole poginuo je u poplavi.

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