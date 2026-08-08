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TROJE S TEŠKIM OZLJEDAMA

Ravnateljica HZHM-a: U sudaru vlakova zbrinute 24 ozlijeđene osobe, 12 zadržano na liječenju

Piše HINA,
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Ravnateljica HZHM-a: U sudaru vlakova zbrinute 24 ozlijeđene osobe, 12 zadržano na liječenju
Karlovac: Konferencija za medije Stožera civilne zaštite Karlovačke županije | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA
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Prema konačnim podacima Zavoda, u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb primljena su tri pacijenta s teškim tjelesnim ozljedama i svi su zadržani na bolničkom liječenju

Ukupno 24 osobe su medicinski zbrinute u četiri bolničke ustanove, a 12 ih je zadržano na daljnjem bolničkom liječenju, nakon sudara teretnog i putničkog vlaka između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec izvijestila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.

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Prema konačnim podacima Zavoda, u Kliničkom bolničkom centru (KBC) Zagreb primljena su tri pacijenta s teškim tjelesnim ozljedama i svi su zadržani na bolničkom liječenju.

U KBC-u Sestre milosrdnice zbrinuta je jedna osoba s teškom ozljedom kralježnice te je u jedinici intenzivnog liječenja.

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U Općoj bolnici Bjelovar primljeno je osam pacijenata, od kojih je četvero zadržano na liječenju, dok je u Općoj bolnici Koprivnica zbrinuto 12 osoba, od kojih su također četiri zadržane u bolnici.

Teška nesreća i sudar teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza, koji je prometovao na redovnoj liniji, dogodio se u 10.05 sati.

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Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i Adis Keranović s KBC-a Zagreb ranije tijekom dana obišli su ozlijeđene na Rebru te izvijestili da nitko od stradalih nije u životnoj opasnosti.

Ministar Butković razgovarao je sa strojovođom putničkog vlaka i dvoje putnika te zahvalio žurnim službama, odnosno hitnoj pomoći, vatrogascima i lokalnom stanovništvu, na brzoj reakciji i zbrinjavanju stradalih.

Uzroke i okolnosti nesreće utvrđuju policija i Državno odvjetništvo RH (DORH), dok neovisnu sigurnosnu istragu provodi Agencija za istraživanje nesreća. 

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