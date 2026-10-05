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OSVOJILA ČAK TRI PEHARA

Ravnateljica škole u Primoštenu je i teniska prvakinja: 'Nisam navikla na ovoliko pažnje...'

Piše Ivan Štengl,
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Ravnateljica škole u Primoštenu je i teniska prvakinja: 'Nisam navikla na ovoliko pažnje...'
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Ana Matošin, ravnateljica Osnovne škole Primošten, nedavno je na teniskom turniru 'Sv. Mihovil' u Šibeniku osvojila tri zlata, čime je potvrdila svoj status uspješne sportašice i ravnateljice koja aktivno sudjeluje u životu škole i zajednice.

Ana Matošin, ravnateljica Osnovne škole Primošten na nedavnom teniskom turniru 'Sv. Mihovil' u Šibeniku osvojila je čak tri zlata - pojedinačno, u ženskim parovima te  mješovitim parovima. Kako piše ŠibenikIN ovaj uspjeh nije iznenađenje, štoviše, posljednjih godina redovito osvaja natjecanja diljem županije.

- Nemam zapravo slobodnog vremena. Ako uspijem, odigram neki meč, ligu ili turnir. Voljela bih da imam više vremena za tenis, ali jednostavno ga nema. Meni odgovara dinamičan život i tako živim od jutra do večeri - rekla je.

Po struci je kineziologinja,  a u Osnovnoj školi Primošten radi već dugi niz godina. Od rujna je ravnateljica, ali i  dalje sudjeluje s učenicima na raznim projektima i nastavi - s njima bere masline, skuplja mendule, a tu je naravno i sport.

- Ne želim se maknuti iz struke. Ravnateljica sam, ali oni su svaki dan sa mnom. Želim i dalje kroz nastavu i različite projekte biti uključena u njihov rad - govori za portal.

Tijekom godina u školi je pokretala i provodila brojne sportske i terenske aktivnosti. Učenici su tako odlazili na skijanje, rafting, karting, u adrenalinske parkove i na različite druge sadržaje. Predsjednica je i sportske udruge 'Igre bez granica', a njezini učenici su četiri puta bili prvaci županije, a kroz Coca-Cola Cup stigli su i do državnog natjecanja.

- Nama je puno teže napraviti izbor i pronaći prvu postavu jer smo mala škola. Kad se usporedimo sa školama koje imaju po tisuću učenika, jasno je koliko je teško pronaći dovoljno djece za pojedine sportove. Zato su naši rezultati još vrjedniji.

A tenis? Igra ga od 11 godine, a nakon odlaska u srednju medicinsku školu u Šibenik, iz Primoštena je bilo teško uskladiti školu, praksu i treninge. Nije ga igrala gotovo 20 godina, a onda je prije pet godina slučajno vidjela najavu turnira 'Sv. Mihovil'.

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- Vidjela sam najavu turnira i pomislila kako bih se mogla prijaviti. Bilo je tu i misli: ‘Ana, pa jesi ti normalna, 20 godina nisi igrala’. No, došla sam i iznenadila samu sebe. U prvom nastupu osvojila sam dvije prve i jednu drugu nagradu. Od tada se tenis ponovno uvukao u moj život - priča.

Pehare je donijela u školu, gdje su ih s ponosom dočekali učenici i kolege. Mnogi su ostali iznenađeni, a čestitke nisu prestajale stizati.

- Ugodno sam iznenađena reakcijama jer ja nisam javna osoba, nisam naviknula na takvu pažnju. Učenici su ponosni, kolege isto, reakcije su fenomenalne - rekla je.

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