POTVRDILA DOGAĐAJ

Ravnateljica splitske Pomorske škole: U Zagrebu su napadnuti učenici naše škole, opkolili su ih

Piše HINA,
Ravnateljica splitske Pomorske škole: U Zagrebu su napadnuti učenici naše škole, opkolili su ih
Napad na splitske učenike u Zagrebu! Dva učenika hospitalizirana nakon sukoba s grupom mladih na Trgu bana Jelačića. Škola poduzela sve mjere sigurnosti za svoje đake

Ravnateljica splitske Pomorske škole Mirela Žižić izvijestila je u četvrtak da je dio učenika njezine škole tijekom posjeta sajmu knjiga Interliber u Zagrebu napadnut na Trgu bana Jelačića, pri čemu nitko nije teže ozlijeđen, a dva su učenika hospitalizirana u bolnici u Zagrebu.

"Na mjesto događaja odmah je pozvana policija, te je nekim učenicima pružena odgovarajuća medicinska pomoć", rekla je Žižić u vezi incidenta koji se odgodio u srijedu, kada je grupa mlađih osoba napala splitske učenike.

Škola je odmah obavijestili roditelje i sve institucije te poduzima sve potrebne radnje radi sigurnosti učenika i njihove zaštite, dodala je.

Žižič kaže kako je u Zagrebu boravilo 67 učenika splitske Pomorske škole u pratnji knjižničarke i profesorica. Oni su dobili sat vremena slobodno i dio ih je otišao na Trg Bana Jelačića.

"Po njihovim izjavama, na trgu ih je opkolila skupina od tridesetak mlađih osoba, dio učenika je uspio pobjeći, no dio nije te se našao u sukobu", rekla je ravnateljica. 

Većina učenika vratila se u Split, a u Zagrebu su ostale dvije profesorice s dvoje učenika koji su hospitalizirani u Klinici za dječje bolesti.

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju - rekao je svjedok tučnjave

