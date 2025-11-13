VIDEO Krvavi napad na Trgu: Splitski učenici još su u bolnici. Evo što kaže zagrebačka policija

Splitski maturanti ozlijeđeni u napadu maskiranih huligana jučer u samom centru Zagreba još su u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i danas tijekom dana trebali bi saznati hoće li biti otpušteni na kućnu njegu, piše Slobodna Dalmacija.

- Jutros smo kod obojice mladića napravili MSCT snimanje glave te će taj nalaz pokazati da li će oni biti otpušteni na kućnu njegu ili će biti i dalje zadržani u našoj bolnici u Klaićevoj. Radi se o mladićima od 16 godina života, koji su jučer primljeni na medicinsku skrb. Za sada se kod njih ne radi o težim tjelesnim ozljedama, ali se radi o ozljedama tijela, glave i lica. Njihovo opće zdravstveno stanje je dobro, oni su pri svijesti, kontaktibilni, takvi su i zaprimljeni u bolnicu - kazala im je izv. prof. dr. sc. Iva Hojsak, gastroenterologinja za djecu i v.d. ravnateljica Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj u Zagrebu.

Dodala je da je još jedan mladić zatražio pomoć u njihovoj bolnici, no nakon obrade je pušten kući.

Pogledajte video

Pokretanje videa... 00:06 Tučnjava GIF | Video: 24sata Video

Podsjetimo, ružne scene ponovno su jučer šokirale hrvatsku javnost. Na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića grupa maskiranih mladića napala je splitske maturante i maturantice koji su bili na izletu u glavnom gradu. Sve se odigravalo oko 16.30 sati kod zdenca Manduševec, a dio napadača kasnije je pobjegao prema Europskom trgu.

Zagrebačka policija brzo je reagirala i na više lokacija u središtu grada pronašla više mlađih ljudi za koje se sumnjaju da su sudjelovali u tučnjavi.

- Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku - priopćili su iz zagrebačke policije, koja još provodi istraživanje.

Prema riječima čitatelja 24sata, skupina maskiranih huligana stigla je iz smjera kipa bana Jelačića i zaletjela se na drugu grupu mladića.

- Padali su po podu, bilo je udaraca i vike. Inače tamo uvijek stoji policija, ali ovaj put ih nije bilo - kazao je.

Na šokantnoj snimci vidi se i kako više maskiranih napadača u jednom trenutku nogama i rukama udara nekoga na tlu.