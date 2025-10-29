Misteriozna smrt doktorice: Našli su je mrtvu u bolnici

Ravnateljicu županijske bolnice Buzău na jugoistoku Rumunjske, 37-godišnju kirurginju dr. Ștefaniu Szabo, pronašli su mrtvu u utorak ujutro. Tijelo su našli u liječničkoj sobi, a policija i inspektorat rada pokrenuli su istragu, piše News.ro.

Liječnica je u ponedjeljak ujutro počela dežurstvo i sudjelovala na otvorenju proširenja odjela za plućne bolesti. Pronašli su je kolege koji su u utorak ujutro došli na dežurstvo. Prema pisanju rumunjskih medija, još uvijek nije poznat uzrok smrti, a istražuju se i sumnjive okolnosti.

- Jutros, nekoliko minuta prije šest sati, dr. Stefania Szabo pronađena je mrtva u dežurstvu. Ne znamo razlog. Liječnica je bila na noćnom dežurstvu i trebala ga završiti u osam sati ujutro - izjavio je Sorin Pătrașcu, upravitelj bolnice. Dodao je da dr. Szabo nije pokazivala nikakvo neobično ponašanje dan prije i da je sve teklo po uobičajenom redoslijedu rada. Na pitanje je li se liječnica žalila na umor ili preopterećenost, ravnatelj je rekao da je dr. Szabo mjesečno obavljala barem sedam dežurstava, a svaki dan bio je iznimno naporan.

- Liječnica je bila među onima koji mjesečno obavljaju barem sedam dežurstava, radila je i na svom odjelu te obavljala sve bolničke medicinske zadatke. Svaki dan bio je vrlo naporan. Posljednji pregled na kojem je sudjelovala bio je oko ponoći, nakon čega se popela u dežurstvo. Što se dogodilo potom, ne znamo. Liječnici su umorni, nije riječ o prigovaranju; umor i sav trud potrebni za skrb o pacijentima dio su njihove svakodnevice - pojasnio je Pătrașcu. Dodao je da ne vjeruje da je riječ o samoubojstvu.

Prema službenoj stranici bolnice, Stefania Szabo radila je u bolnici od 1. srpnja 2020., najprije kao kirurginja, a od prosinca 2021. kao medicinska ravnateljica ustanove. Kolege i osoblje odali su joj počast minutom šutnje u dvorištu bolnice.