Obavijesti

News

Komentari 1
NEVJEROJATNA NESREĆA

Rumunjski vozač slijepo pratio GPS, kamionom se zabio u stari akvedukt: Stanovnici u šoku...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Rumunjski vozač slijepo pratio GPS, kamionom se zabio u stari akvedukt: Stanovnici u šoku...
Foto: Ayuntamiento e Algeciras

Prema informacijama španjolskih medija, vozač je, čini se, pratio GPS navigaciju koja ga je usmjerila na neadekvatnu rutu za vozilo njegovih gabarita...

Unatoč jasnim prometnim znakovima koji upozoravaju na maksimalnu dopuštenu visinu, slijepo vjerujući GPS-u, rumunjski vozač kamiona ovog tjedna zabio se u akvedukt u španjolskom Algecirasu. Srušio je luk povijesnog akvedukta El Cobre, spomenika koji datira iz 18. stoljeća...

Šok i nevjerica proširili su se odmah među lokalnim stanovništvom, nastradao im je najvažniji simbol grada...

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima četvrtka, oko 07:25, kada je vozač kamiona pokušao proći ispod jednog od kamenih lukova drevne građevine. Gornji dio prikolice njegova kamiona silovito je udario u svod luka, što je uzrokovalo trenutačno urušavanje gornjeg dijela konstrukcije. Srećom, vozač nije ozlijeđen u nesreći, nitko nije stradao...

NEVJEROJATNA SNIMKA VIDEO Što je ovo, majko mila?! Transformer na A3: 'Taj kamion je bio u onoj strašnoj nesreći'
VIDEO Što je ovo, majko mila?! Transformer na A3: 'Taj kamion je bio u onoj strašnoj nesreći'

Policija je testirala vozača na droge i alkohol, rezultati su bili negativni...

Foto: Ayuntamiento e Algeciras

Prema informacijama španjolskih medija, vozač je, čini se, pratio GPS navigaciju koja ga je usmjerila na neadekvatnu rutu za vozilo njegovih gabarita. Ništa mu nije bilo sumnjivo...

Gradonačelnik Algecirasa, José Ignacio Landaluce, građanima je uputio poruku ohrabrenja. "Ovo je težak udarac za našu baštinu, ali mogu vas uvjeriti da će luk biti obnovljen. Učinit ćemo to u najkraćem mogućem roku", izjavio je Landaluce.

 Gradska uprava najavila je da će "svim pravnim sredstvima" tražiti naknadu troškova popravka od odgovornih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...
OBJAVILA NOVE FOTKE

FOTO Novi život bivše saborske zastupnice: Otkrila i tetovažu...

Bivša saborska zastupnica Marina Opačak Bilić sada živi u Slavonskom Brodu, a objavila je i nove fotografije na društvenim mrežama
VIDEO Što je ovo, majko mila?! Transformer na A3: 'Taj kamion je bio u onoj strašnoj nesreći'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Što je ovo, majko mila?! Transformer na A3: 'Taj kamion je bio u onoj strašnoj nesreći'

Kamion se u petak prevrnuo i probio je ogradu te je oštetio nekoliko automobila. Obilaznica je bila zatvorena satima. U subotu nam je stigla snimka na kojoj je navodno taj isti kamion. Ok, pola kamiona...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025