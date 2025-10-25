Rumunjski vozač slijepo pratio GPS, kamionom se zabio u stari akvedukt: Stanovnici u šoku...

Unatoč jasnim prometnim znakovima koji upozoravaju na maksimalnu dopuštenu visinu, slijepo vjerujući GPS-u, rumunjski vozač kamiona ovog tjedna zabio se u akvedukt u španjolskom Algecirasu. Srušio je luk povijesnog akvedukta El Cobre, spomenika koji datira iz 18. stoljeća...

Šok i nevjerica proširili su se odmah među lokalnim stanovništvom, nastradao im je najvažniji simbol grada...

Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima četvrtka, oko 07:25, kada je vozač kamiona pokušao proći ispod jednog od kamenih lukova drevne građevine. Gornji dio prikolice njegova kamiona silovito je udario u svod luka, što je uzrokovalo trenutačno urušavanje gornjeg dijela konstrukcije. Srećom, vozač nije ozlijeđen u nesreći, nitko nije stradao...

Policija je testirala vozača na droge i alkohol, rezultati su bili negativni...

Foto: Ayuntamiento e Algeciras

Prema informacijama španjolskih medija, vozač je, čini se, pratio GPS navigaciju koja ga je usmjerila na neadekvatnu rutu za vozilo njegovih gabarita. Ništa mu nije bilo sumnjivo...

Gradonačelnik Algecirasa, José Ignacio Landaluce, građanima je uputio poruku ohrabrenja. "Ovo je težak udarac za našu baštinu, ali mogu vas uvjeriti da će luk biti obnovljen. Učinit ćemo to u najkraćem mogućem roku", izjavio je Landaluce.

Gradska uprava najavila je da će "svim pravnim sredstvima" tražiti naknadu troškova popravka od odgovornih.