Ravnateljstvo KBC-a Osijek tvrdi: Prekid trudnoće obavili su specijalizant i specijalist

Kažu i da pacijentici ponovni pobačaj nije odobren jer se nije pravodobno javila na kontrolni pregled.

Navode kako je 4. ožujka pacijentici učinjen namjerni prekid neželjene trudnoće te kako je u "informiranom pristanku za prekid trudnoće pod komplikacije izričito navedeno da se može dogoditi da trudnoća ne bude uklonjena".

Pacijentica je vlastoručnim potpisom na obrascu suglasnosti potvrdila kako je upoznata s istim te da je razumjela gore navedeno, navode u Ravnateljstvu.

Napominju kako su zahvat prekida trudnoće proveli specijalizant i nadležni specijalist, uz prisutnost medicinske sestre instrumentarke, u potpunosti odbacuju navode pacijentice da je zahvat učinila medicinska sestra.

Uvidom u otpusno pismo proizlazi kako je pacijentici naloženo učiniti kontrolni ultrazvučni pregled za 10-14 dana, kod izabranog ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali se, unatoč ovoj uputi, pacijentica javila na pregled u privatnoj ginekološkoj ambulanti tek 31. ožujka ove godine, gdje je utvrđena jednoplodna vitalna trudnoća. Isti dan pregledana i u osječkom KBC-u gdje je također potvrđena trudnoća, kažu u bolnici.

Na dan kada je pregledana u osječkom KBC-u pacijentica je podnijela zahtjev nadležnom Povjerenstvu za odlučivanje o zahtjevu za privremeno ili trajno sprječavanje neželjenog začeća.

Povjerenstvo je istoga dana odbilo zahtjev jer se radilo o urednoj trudnoći starijoj od 10 tjedana, a pacijentica se nije javila na kontrolni ultrazvučni pregled, kako je i preporučeno, u vremenskom roku u kojem bi imali i prostora za učiniti traženi zahvat.

Ravnateljstvo također ističe kako u odluci Povjerenstva postoji uputa o pravnom lijeku, odnosno o pravu na žalbu drugostupanjskoj komisiji KBC-a Zagreb, što pacijentica nije učinila te stoga zaključuje kako su" navodi iz medijskih natpisa su u cijelosti neosnovani".

No i tu griješe, jer ako je 4. ožujka bila trudna šest tjedana kako su napisali, 27 dana nakon nije mogla biti trudna preko 11 tjedana kako pišu na nalazu od 31. ožujka. Ako to zbrojimo, pacijentica je bila trudna devet tjedana i šest dana 31. ožujka. I to od zadnje menstruacije, ne od začeća što bi se trebalo gledati kako piše u Zakonu. Prema Zakonu, ona je od 31. ožujka imala još dva tjedna i jedan dan za legalan pobačaj jer se u odlučivanju o pobačaju na 10 tjedana od menstruacije dodaje još dva tjedna do ovulacije tijekom koje žena može ostati trudna, odnosno tijekom koje se može dogoditi začeće.

Nadalje, u Zakonu i pravilnicima stoji da se zahtjev odobrava ako je podnesen unutar 10 tjedana od začeća, što je u slučaju pacijentice M. točno, a ne uvjetuje se datumom pregleda u javnoj bonici, niti se uvjetuje da se pregled mora obaviti u javnoj bolnici. Trebaju uvažiti i nalaz iz privatne prakse kojeg je pacijentica M. imala.

Ministar zdravstva Vili Beroši izjavio je kako očekuje detaljno izvješće KBC-a Osijek o cijelom slučaju, a ravnatelj osječkog KBC-a Željko Zubčić kako su dobili zahtjev za očitovanjem Ministarstvu zdravstva te će to učiniti tijekom dana.

