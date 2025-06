Razgovarali smo s kapetanom koji je u noći havarije spašavao putnike: 'Važno je biti pribran'

Putnici koji su bili na havariranom katamaranu Meliti došli su u četvrtak po svoje stvari. Bila je to prilika da se osobno pozdrave s kapetanom Markom Jurlinom (39), koji je u toj dramatičnoj noći havarije bio na zapovjednom mostu. Podsjetimo, prije tri dana katamaran se našao usred olujnog nevremena u zadarskom arhipelagu. Bio je teško oštećen i počeo je tonuti. Pribrana posada na vrijeme je odreagirala i nitko nije ozlijeđen. Putnike su evakuirali, a uništeni katamaran u srijedu doteglili do industrijske zone u luci Gaženica. U četvrtak su mu tamo ispumpavali gorivo, a zatekao se tamo i kapetan Jurlina.

- Nije jednostavno za vidjeti da gubiš tlo pod nogama, ali moraš pristupit akciji spašavanja, tome si i učen cijelu svoju karijeru - kazuje kapetan Jurlina te dodaje da mu je prvo na pameti bilo spustiti splav u more, pogotovo desni jer je lijeva strana bila nagnuta. Ujedno su i desna vrata jedina bila slobodna za otvoriti kako ne bi došlo do dodatnog prodora mora. Kapetan je u noći havarije ostao bez mobitela, ali su drugi putnici snimili njegov glas i ponašanje gdje daje upute kako prednost imaju žene i djeca.

Zadar: Katamaran "Melita" u Gaženici



- Mi smo uspjeli skupiti svoje dokumente, ali su nam u evakuaciji ostale torbe, pa smo došli provjeriti je li su li još u prostoru za prtljagu, kazuje saljski bračni par koji je još uvijek pod dojmom što su proživjeli i preživjeli. Ne krive nikog, kažu, more i nevere su nepredvidljivi, te na kraju nema žrtava, a uspjeli su spasiti i osobne stvari.

Nesreća se dogodila prije tri dana. Kapetan Jurlina (39) koji je glavni i odgovorni na katamaranu Melita dvije godine ostao je bez mobitela u noći havarije, ali su drugi putnici snimili njegov glas i ponašanje gdje daje upute kako prednost imaju žene i djeca. Zbog toga je i dobivao brojne pohvale. Inače, na katamaranu radi dvije godine.

- Posada je tu da spašava tuđi život, pa onda svoj, a putnici su tu da slušaju, no neke je ipak uhvatila panika, pa smo imali dvojicu koji su se bacili broda, ali srećom brod Lučke kapetanije ih je izvadio iz mora. No, većina ljudi je ostala prisebna, tako da zahvaljujem i putnicima koji su bili sabrani i spremni za pomoć, ne samo radi sebe nego i da spase ljude - kazuje mladi kapetan koji je u Zadru završio nadaleko čuveno srednju Pomorsku školu, potom stekao diplomu na Sveučilištu, te bio drugi časnik na tankerima za naftu i kemikalije. No svjetska mora je napustio te plovi zadarskim plovnim područjem.

Zadar: Katamaran "Melita" u Gaženici

No, istraga nadležnih je u tijeku pa kapetan neko vrijeme ploviti neće.

- Dao sam izjavu na Kapetaniji, i nikad nisam bio u ovakvoj situaciji, ne znam ni što me čeka, ali napravio sam sve što sam mislio da treba napraviti i da je u tom trenutku najbolje. Radio sam kao i svaki dan, kao i zimi, i ljeti. Meni i cijeloj posadi, putnicima, u skoro ljeto dogodili su se zimski uvjeti, i to je to nešto što je rijetkost - objašnjava kapetan.

Katamaranske i trajektne havarije su rijetkost. Puno je više nesreća gdje su akteri privatni brodovi ili jedrilice, posebno u turističkoj sezoni. Što se točno dogodilo, pokazat će službena istraga. No, kapetan je poprilično siguran da je krivac u - moru.

- Ne možemo isključiti objekte koji plutaju po moru, a to se ne može nikad vidjeti, znamo za njih i viđamo ih da plove, dojavljujemo posadama Lučkih kapetanija svašta se tu nađe i potencijalno je opasno. Plutaju bačve, baje s plivarica, balvani, i mislim da smo nešto od toga pogodili. Danju se može vidjeti, ali noću ne, plus ne vidi se na radu, a i more je bilo vrlo nemirno - objašnjava Jurlina.

Melitin lijevi trup je oštećen desetak metara dužno.

- Kad dođu ronioci, vidjet ćemo sve, ali što će biti s njom, ne znamo dok katamaran ne izvadimo na suho, odnosno bude u remontu, i to u Šibeniku - kazao je Dražen Montana, direktor tvrtke G&V Line Iadera koji s djelatnicima pokušava sanirati štetu.

Zadar: Katamaran "Melita" u Gaženici

U međuvremenu katamaran Mali Princ održava liniju između Zadra i Dugog otoka, tako da stanovnici i turisti, unatoč vrlo oštećenom brodu, nisu ostali bez veze koja im život znači.