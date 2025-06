VIDEO Havarija kraj Zadra: 'Čulo se doslovno kako se brod lomi. More je ušlo pa je izbio požar!'

Redovna katamaranska linija Sali - Zaglav - Bršanj - Zadar isplovila je u ponedjeljak u 20.50 točno u minutu. Put dulji od sat vremena s Dugog Otoka do Zadra četiri desetljeća star brod "Melita" nije uspio savladati, i to pred ulaskom u Gradsku luku Zadar. Petstotinjak metara od zadarske obale katamaran se slomio od udarca u val. Među 38 putnika i 5 članova posade bila je i Vanja Lordanić, umirovljenica iz Zaglava.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:52 Potopio se katamaran kod Zadra | Video: čitatelj 24sata

- Čulo se doslovno kako se katamaran lomi i odmah nakon toga prodrlo je more u salon u kojem smo bili. Nestalo je struje, potom je izbio požar, a posada nam je smireno dala upute, koje smo poslušali te izašli na palubu, u kišu i mrak. Potom smo uz pomoć posade 'Melite' prebacili se na splav, nedugo potom pojavio se i trajekt Jadran, koji nam je napravio zavjetrinu i tako olakšao spašavanje. Trajekt ima mala bočna vrata, otvorili su ih i prebacili su nas sve. Tako je naše spašavanje završilo. Sve je prošlo brzo, kao u filmu, iako mi nije bilo svejedno. Uvjeti su bili grozni. No sve je prošlo bez ljudskih žrtava, teških ozljeda, tako da sam jutros sretna što je sve prošlo bolje nego što je izgledalo noćas - kazala je Vanja Lordanić (77), koja se ukrcala u katamaran u Zaglavu na Dugom otoku, na očito posljednju vožnju broda "Melita".

Danima se najavljivalo nevrijeme, ali putnici tvrde da su plovili i po težim vremenskim uvjetima.

- Vjetra je bilo cijelim putem i nije bilo ugodno, brod se zaista mučio, odnosno propinjao po valovima, ali kapetan je držao pod kontrolom cijelo vrijeme situaciju. No kad smo prošli prolaz Ždrelac, katamaran je krenuo put Zadra, ali se i vjetar promijenio u odnosu na njega. To je bilo pravo propinjanje, i bilo je doista mučno, i nama i posadi, koja nije mogla ništa učiniti. Ne bih rekla da je kapetanska procjena bila loša, ali što se točno dogodilo, kako i zašto, ne bih mogla reći, 'Melita' je doista stariji brod, ali nikad ovakvo nevrijeme nisam doživjela. U isto vrijeme mi s mora gledamo u svjetla Zadra, nadomak smo. Ondje nema znaka da ovakva oluja bjesni na moru, a mi smo nadomak ulaska u luku doživjeli havariju - kazala je Vanja, koja napominje kako je posada izvrsno odradila posao, pa panike nije bilo ni u jednome momentu.

A upravo je posada "Melite" pod kapetanskim vodstvom odigrala ključnu ulogu. Mrežama se brzo proširila poruka na kojoj kapetan govori da su potopljeni, a Lučka kapetanija daje im instrukcije i šalje brodove u pomoć. No cijelu havariju "Melite" pratili su i Zadrani iz stanova koji gledaju na more.

- Vidio sam da su brodovi na krivome mjestu, to im nije ruta, uzeo sam dalekozor i, kad je sijevnulo, vidio sam da se radi o brodu GV Linea. Kako sam 30 puta preplivao Zadarski kanal, nazvao sam prijatelje koji su također plivači daljinskog plivanja te smo krenuli put broda u uvalu Bregdetti jer u tom trenu nismo znali što će biti s putnicima - kazao je Zvonimir Rogić, braniteljski veteran, koji je posebno obučen za spašavanje na moru.

- Putem nam javljaju da su uspjeli spasiti putnike, tako da je sve dobro prošlo, a ako se ikad zateknete u ovakvoj situaciji, ali u moru, najbolje je pokušati ne paničariti, probati održati se na površini i ne gubiti snagu. More vas najčešće zbog siline i odnese, no imate neko vrijeme da pomoć stigne do vas - kazao je Rogić.

Nepunih sat vremena od udarca, i prodora mora, svi putnici uz pomoć posade trajekta Jadran, koji je napravio zavjetrinu te tako olakšao spašavanje ljudi sa splavi, pristali su u luku Gaženica. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu provodi sigurnosnu istragu u kojoj bi se trebale razjasniti okolnosti koje su dovele do havarije. U međuvremenu vremešni brod čeka da se osposobi za tegljenje do brodogradilišta, gdje će, kad ga izvade na obalu, utvrditi kolika je šteta.