'Razmišljamo da prosvjetarima platimo dane koje su štrajkali'

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović uoči sjednice Vlade komentirao je odluke na jučerašnjem koalicijskom sastanku o povećanju plaća učiteljima i nastavnicima.

- Vrlo je intenzivno traženje onoga što su na početku započeli, mi ćemo doći s ponudom pa ćemo vidjeti. Tražili su razgovor, razgovor će imati - rekao je Aladrović.

Na pitanje hoće li biti plaćeni dani u štrajku, Aladrović je istaknuo da nikome nije potrebno da se dodatno zaoštrava situacija.

- Što se tiče dana provedenih u štrajku, razmišljamo da ih platimo, ali vidjet ćemo i kasnije što možemo očekivati od tih razgovora i koliko taj štrajk ima smisla - objasnio je.

- Mi smo u pregovorima, odnosno razgovorima, nudili do 4 posto. Više nego što je sad. To je odbijeno i bilo je formulirano u kontekstu dodatka koji bi bio dio granskog kolektivnog ugovora. Jučer se ponudilo dva posto - rekao je Aladrović i dodao da Vlada planira do 30. lipnja iduće godine urediti cijeli sustav plaća.

Na pitanje zašto je HDZ popustio zahtjevima sindikata, Aladrović je rekao da se ne radi o popuštanju.

Marić: I dalje ćemo raditi na koeficijentima

- Čut ćete proračun, ovdje nema pobjednika ni gubitnika. Povećat ćemo osnovice kako smo dogovorili, 2+2+2, kako je predviđeno u proračunu. Fokus je na analizi i daljnjem radu na koeficijentima - objasnio je ministar financija Zdravko Marić. Dodao je kako bi do 30. lipnja trebalo urediti plaće.

Na pitanje hoće li štrajk biti plaćen, rekao je:

- Još ćemo vidjeti, čut ćete kasnije.

Divjak: Dogovor je početna pozicija za pregovore

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak je rekla kako dogovor koji su postigli u srijedu predstavlja početnu poziciju za pregovor sa sindikatima.

- Dva nije šest, ali je uredba ta koja mora prepoznati šest. A uredba se mora donijeti u određenom roku i ono što je važno - da se sindikati pozivaju na dijalog. Sve je na pregovaračkom postupku, koji mora prepoznati i povećanje osnovice, ali i pozicionirati koeficijente prosvjetara unutar uredbe o koeficijentima u zadanom roku - rekla je Divjak.

Na pitanje je li zadovoljna dogovorom, rekla je da je zadovoljna jer se otvorio prostor za dijalog, no da će biti još zadovoljnija kada će učenici imati kvalitetnu nastavu u školi i učitelji budu zadovoljni.

- U ovom trenutku ovo je rješenje koje smo tražili da se otvori dijalog i da se stavi neka ponuda za stol od strane Vlade. Imamo rok, 30. lipnja, do kad se uredba mora izmijeniti. Ako se rok, probije, kaže, automatski ide povećanje od dva posto. Jedno je pozicija Vlade, drugo su pregovori sa sindikatima. Ovo je početna pozicija temeljem koje će se pregovarati, a sporazum koji se mora potpisati mora biti između Vlade i sindikata - rekla je Divjak.

Divjak smatra da uredbu treba mijenjati, a postupak izmjene prvi put, kako kaže, ima rok.

- Sa sindikatima se razgovara sa stolom, a ne preko medija. Ovo je pozicija Vlade, koja nije prazan skup, ima određenu ponudu. Do sada je, što se tiče koeficijenata, sve bilo bez rokova. Utvrđeno je i da će se dani u štrajku platiti iz državnog proračuna. Nije to prazan skup. Sindikati su ti koji dalje moraju pregovarati - rekla je.

Prije Vlade medijima se kratko obratio i premijer Andrej Plenković.

- Povećava se plaća, ljudi će dobiti baš onih 6 posto - rekao je Plenković.

'Primanja učitelja iduće godine rastu 8,24 posto'

HNS-ov potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar izjavio je u četvrtak uoči sjednice Vlade da primanja učitelja u sljedećih godinu dana rastu za 8,24 posto.

- Primanja učitelja u sljedećih godinu dana rastu za 8,24 posto. Plaća se obračunava tako da se množi osnovica sa koeficijentom i dodacima i ako ukupna plaća raste za 8,24, onda je to 8,24 posto - poručio je Štromar na novinarsku tvrdnju da se radi o osnovici, a ne koeficijentima.

Na pitanje je li to poraz HNS-a jer su tražili šest posto a dobili dva, Štromar je ponovio da su tražili šest, a dobili su 8,24 posto.

Komentirajući to što sindikalci prozivaju HNS i pitaju tko ih je ovlastio da pregovaraju u njihovo ime, Štromar je rekao da ga ne interesiraju sindikalci, kakve god oni plaće imali - male, srednje, velike, netransparentne ili transparentne, zanimaju ga učitelji.

- Učitelji nose ovu reformu, a reforma obrazovanja i obrazovni sustav općenito su jako bitni za budućnost, za potencijal naše države, za potencijal naših učenika. Zapravo još bitniji od učitelja su učenici, to sve radimo za učenike - kaže Štromar.

Kujundžić: Povećanje koeficijenta od dva posto je racionalno rješenje

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u četvrtak uoči sjednice Vlade kako je povećanje koeficijenata od dva posto koje su jučer dogovorili koalicijski partneri, kompromisno i racionalno rješenje u granicama mogućeg.

- Ovo je je jedno kompromisno i racionalno rješenje gdje razumijemo da je učiteljima i profesorima potrebno povećati plaće u granicama mogućega - rekao je Kujundžić.

- Za razumjeti je bilo koga jer su potrebe takve da trebaju veće plaće međutim trebamo imati cjelinu, i za bolesne i za zdrave, za ceste i tvornice i za sve drugo. Za sve ima koliko ima i to treba pošteno podijeliti - dodao je.

Osvrćući se na ultimatum HNS-a oko zahtjeva za posvećenjem plaća zaposlenima u školstvu rekao je: "Nema tu ultimatuma. To su male igraonice."

Na jučerašnjem sastanku premijera Andreja Plenkovića s šefom HNS-a Ivanom Vrdoljakom dogovoreno je da će, osim rasta osnovice od šest posto u sljedećoj godini (2+2+2), ako cjelokupno rješenje koeficijenata i analiza plaća ne budu gotovi do 30. lipnja, od tog datuma rasti koeficijenti u prosvjeti dva posto.