Razriješen iskusni diplomat Ivan Šimonović: Evo na koju poziciju ide. Traže mu zamjenu!

Ivan Šimonović, opozvan je s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika i stalnog predstavnika Hrvatske pri UN-u u New Yorku te dužnosti veleposlanika Hrvatske u Jamajci sa sjedištem u New Yorku i to na osobni zahtjev. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a stupa na snagu 28. veljače.

Šimonović, kako saznaju 24sata, odlazi za člana Komisije za ljudska prava pri UN-u.

Hrvatska tako ostaje bez veleposlanika u UN-u u najosjetljivijem trenutku, kada se odlučuje o američkom nacrtu rezolucije o kojom se obilježava treća godišnjica ruske invazije na Ukrajinu. U ponedjeljak, naime, 193 člana Opće skupštine Ujedinjenih naroda glasaju o tome, a Hrvatsku će predstavljati, kako saznajemo od izvora bliskog Vladi, jedan od opunomoćenika.

- Šimonović je postao član Komisije za ljudska prava UN-a, nije riječ o nikakvom političkom obračunu- kaže naš sugovornik te dodaje da bi novi veleposlanik trebao biti izabran u paketu s ostalim veleposlanicima, ali situacija je sada preosjetljiva pa će se to najvjerojatnije ubrzati.

Iz Ureda predsjednika rečeno nam je da je Šimonović još u lipnju 2024. godine izabran za člana Komisije za ljudska prava u UN-u te da je tražio razrješenje s funkcije veleposlanika jer su te dvije funkcije nespojive.

Marija Selak Raspudić na svom Facebook profilu zapitala se planiraju li predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković obavijestiti hrvatsku javnost kakve se rošade događaju u vrhu naše diplomacije u ovim kriznim vremenima.