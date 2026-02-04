Obavijesti

ČETIRI MJESECA PAUZE

Razvlači se suđenje: Banožić želi podijeliti krivnju, ispitat će vještaka o tragičnoj nesreći

Piše Danijela Mikola,
Razvlači se suđenje: Banožić želi podijeliti krivnju, ispitat će vještaka o tragičnoj nesreći
U Vinkovcima započelo suđenje Mariju Banožiću za izazivanje prometne nesreće u kojoj je poginula jedna osoba | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Banožićeva odvjetnica inzistira i na ispitivanju supruge pokojnog Gorana Šarića. Budući da su od posljednjeg ročišta prošla četiri mjeseca, dokazi i iskazi moraju se ponovo čitati

Ispitivanjem posebnog vještaka koji je zadužen za izradu opsežne analize prometne nesreće koju je izazvao Mario Banožić, nastavlja se danas suđenje bivšemu ministru i saborskom zastupniku iz Vinkovaca.

Na posljednjem je ročištu odvjetnica Vržina zatražila kombinirano sudsko-medicinsko i prometno vještačenje kojim bi trebalo utvrditi koliko su alkoholiziranost Gorana Šarića, poginulog u nesreći, i to što nije bio vezan sigurnosnim pojasom, utjecali na njegovu smrt. Na odgovoru na to pitanje inzistira Banožićeva obrana kako bi se barem malo umanjila evidentna krivnja, odnosno odgovornost Marija Banožića za prometnu nesreću 11. studenog 2023. na vinkovačkoj obilaznici.

Prometni vještak Andrija Repušić, koji je bio angažiran da utvrdi dinamiku nastanka prometne, izjavio je na sudu da se nesreća nije dogodila onako kako je opisao optuženi Banožić, odnosno da je poginuli Šarić ušao u njegov prometni trak.

No vještak nije mogao definirati točno vrijeme nesreće, kao ni koliku je udaljenost kamion prešao prije zaustavljanja, nakon nesreće. A nije znao odgovoriti ni na pitanje odvjetnice Vržine bi li posljedice za poginulog Šarića bile jednake da je bio vezan i da nije bio pijan. Repušić je rekao kako se to može utvrditi samo interdisciplinarnim vještačenjem medicinskog i prometnog vještaka. Zato je Vržina zatražila dopunu vještačenja.

Odvjetnica Vržina inzistira i na ispitivanju supruge pokojnoga Gorana Šarića, koja na suđenju ima svog odvjetnika, radi utvrđivanja okolnosti privatne parnice i odštete, no ona ne želi davati iskaz.

- Tražimo saslušanje supruge poginulog, posebno u odnosu na obeštećenje koje je, prema našim saznanjima, primila - rekla je Vržina.

Budući da su od posljednjeg ročišta prošla četiri mjeseca, dokazi i iskazi moraju se ponovo čitati što suđenje vraća nekoliko koraka unazad. 

