Rebalans splitskog proračuna nije prihvaćen, Tomislav Šuta spreman i za izvanredne izbore

Prijedlog rebalansa proračuna splitskog gradonačelnika Tomislava Šute Gradsko vijeće u srijedu nije prihvatilo, a nakon toga Šuta je izjavio da je spreman i za izvanredne izbore ako u prosincu ne bude prihvaćen i proračun za 2026. što se spominjalo kao mogućnost i u raspravama gradskih vijećnika.

"Ne bojim se novih izbora, ja sam spreman za njih, ako trebaju novi izbori neka ih bude", rekao je Šuta.

Za prijedlog rebalansa proračuna glasovalo je 14 vijećnika, 15 je bilo protiv, a jedan suzdržan. Time nije dobio natpolovičnu većinu od 16 glasova od ukupno 31 vijećnika koliko broji splitsko Gradsko vijeće.

Nezavisni vijećnik Davor Matijević, koji je nakon lokalnih izbora istupio iz SDP-a, rekao je da je protiv rebalansa proračuna kojeg predlaže Šuta te da će biti i protiv proračuna za 2026. ako se ne ishodi dodjeljivanje Hotela Zagreb u Duilovu za potrebe Doma za starije, a to bi moglo presudno utjecati da sadašnja vlast ne dobije većinsku potporu za taj proračun.

Moj uvjet je ili Hotel Zagreb pokloniti Splitu za Dom za starije i u tom slučaju ću glasovati za proračun za 2026. ili ću vratiti mandat SDP-u neka upravlja njime, poručio je Matijević.

Matijević je je novinarima pojasnio da je spreman i na svoju, kako je rekao, "političku smrt" ako Vlada pokloni kompleks Hotela Zagreb u prigradskom naselju Duilovu za Dom za starije, a on u tom slučaju podrži HDZ-ov prijedlog proračuna za iduću godinu, jer bi to značilo da Split nakon 35 godina dobiva Dom umirovljenika.

"Vladu bi ta darovnica Splitu stajala 45 do 50 milijuna eura, ali ja bih tada glasovao za proračun za 2026. pa makar to značilo i moj politički kraj", rekao je Matijević.

Šuta je komentirao Matijevićev uvjet te kazao da je u tijeku rješavanje zahtjeva upućenog Vladi i mjerodavnim ministarstvima da se Splitu kao darovnica pokloni Hotel Zagreb. Moj je stav da to Splitu treba, kazao je.

Vijećnik zajedničke liste Domino i HSP-a- Lovre Meštrović također je glasovao protiv Šutinog prijedloga rebalansa proračuna zbog, kako je rekao, moralnih razloga.

"U predloženom rebalansu proračuna zadržana je stavka o potpomognutoj oplodnji što je mojoj političkoj opciji neprihvatljivo jer to dovodi do smrti ljudskih bića, jednako kao i pobačaj," rekao je Meštrović. Dodao je da će glasovati i protiv proračun za 2026. godinu ako u njemu ostane stavka o potpomognutoj oplodnji.

Šuta je za takvo Meštrovićevo stajalište rekao da on ima pravo na svoje mišljenje te ne želi to dalje komentirati.