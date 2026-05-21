Recidivist iz Zagorja uhvaćen bez vozačke dozvole: Oduzeli mu auto i dobio kaznu zatvora

Zagorska policija uhitila je 60-godišnjeg recidivista koji je ponovno zatečen u vožnji prije stjecanja prava na upravljanje, zbog čega mu je Općinski sud u Zlataru izrekao kaznu od 40 dana zatvora i trajno mu oduzeo osobno vozilo.Muškarca je policija zaustavila u utorak oko 9 sati, a nadzorom vozila i vozača utvrđeno je da je ponovno upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima, zbog čega je uhićen.

Istog je dana, uz optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, doveden na Općinski sud u Zlataru. Sud mu je izrekao novčanu kaznu od 130 eura i kaznu zatvora u trajanju od 40 dana te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na godinu dana.

Usto, 60-godišnjaku je trajno oduzeto osobno vozilo, izvijestila je krapinsko-zagorska policija.