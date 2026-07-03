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U SOKOLOVCU

Recidivist vozio bez vozačke i pod zabranom. Trajno mu uzeli motor, dobio i 'paprenu' kaznu

Piše Ivan Štengl,
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Recidivist vozio bez vozačke i pod zabranom. Trajno mu uzeli motor, dobio i 'paprenu' kaznu
Zagreb: Preventivna akcija 5 do 12 | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Vozač je odbio ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, kao i stručni pregled

U četvrtak je na prekršajnom sudu bio 34-godišnji prometni recidivist koji je dan ranije uhićen nakon što je u Sokolovcu u Koprivničkoj ulici vozio motor bez vozačke dozvole koja mu je oduzeta na dvije godine te zaštitne kacige.

- Nadalje, vozač je odbio ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, kao i stručni pregled - vađenje krvi i urina radi analize na prisutnost opojnih sredstava u organizmu - navode.

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Zbog višestrukog ponavljanja teških prometnih prekršaja vozaču je trajno oduzet motor, a on je na sudu kažnjen s 4110 eura.

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Komentari 1
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