DOZNAJEMO Ubojica iz Gospića napao četiri policajca dok su ga prevozili u Karlovac na sud!

Ubojica iz Gospića Robert M. (47) nije stigao ni do Karlovca jer je u 8.20, prilikom transporta iz pritvorske jedinice, napao četiri interventna policajca. Jednom su utvrđene lakše tjelesne ozljede. Policajci su nakon napada ipak stigli u Karlovac zajedno s ubojicom, koji se nalazi na odjelu psihijatrije Karlovačke bolnice.

Saslušanje mu je sada zakazano za 17 sati, te je za vjerovati da će odmah biti odvezen u bolnicu Sveti Ivan u Svetošimunskoj.

U prošlosti je jednom prilikom napao sedam zagrebačkih interventnih policajaca.

Njega se tereti za teško ubojstvo. Sumnjiče ga da je jučer, 10. ožujka 2026. godine oko 5 sati, u dvorištu i obiteljskoj kući u Gospiću hladnim oružjem usmrtio 70-godišnju majku i baku (98).





Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica iz Karlovca.



On je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava biti će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

