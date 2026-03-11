Obavijesti

UBIO MAJKU I BAKU

DOZNAJEMO Ubojica iz Gospića napao četiri policajca dok su ga prevozili u Karlovac na sud!

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

Saslušanje mu je zakazano za 17 sati, te je za vjerovati da će odmah biti odvezen u bolnicu Sveti Ivan u Svetošimunskoj.

Ubojica iz Gospića Robert M. (47) nije stigao ni do Karlovca jer je u 8.20, prilikom transporta iz pritvorske jedinice, napao četiri interventna policajca. Jednom su utvrđene lakše tjelesne ozljede. Policajci su nakon napada ipak stigli u Karlovac zajedno s ubojicom, koji se nalazi na odjelu psihijatrije Karlovačke bolnice.

Saslušanje mu je sada zakazano za 17 sati, te je za vjerovati da će odmah biti odvezen u bolnicu Sveti Ivan u Svetošimunskoj.

U prošlosti je jednom prilikom napao sedam zagrebačkih interventnih policajaca.

Njega se tereti za teško ubojstvo. Sumnjiče ga da je jučer, 10. ožujka 2026. godine oko 5 sati, u dvorištu i obiteljskoj kući u Gospiću hladnim oružjem usmrtio 70-godišnju majku  i  baku (98).

Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica iz Karlovca.
 
On je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava biti će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.
 

