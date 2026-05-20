Nakon tragedije u Drnišu svi se pitaju samo jedno: Zašto se ovo nije spriječilo? Tuga je zavladala ulicama, nema kutka gdje nije zapaljena bar jedna svijeća
Rekonstrukcija ubojstva koje je potreslo Hrvatsku: Monstrum je pozvao Luku da uđe pa ga ubio
Krenuli su gore prema Aleksićevoj kući. Kad su stali ispred kuće, Luka ga je nazvao da izađe. Aleksić je, prema prepričavanju, rekao da ga boli noga i da oni dođu gore. Luka je krenuo, a Ivan mu je dobacio: “Čekaj, idem s tobom”. Došli su do vrata. Aleksić je rekao da Luka uđe. Luka je ispružio naručeno što mu je nosio i tad je Aleksić pucao u njega. Ivan se, kad je vidio da Luka pada, prestrašio i dao u bijeg. Preskočio je stepenice s terase i potrčao. Ušao je u auto pizzerije, ali se vozilo gasilo. Kroz prozor je, kaže, vidio kako Aleksić trči prema njemu pa je napustio auto i nastavio trčati prema pizzeriji... Ispričao nam je to Pavle Duvančić, Lukin prijatelj, koji kao i svaki Drnišanin ne može vjerovati da je iza njih vikend iz pakla.