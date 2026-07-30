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Rekordno nizak Dunav smanjuje proizvodnju električne energije

Piše HINA,
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Rekordno nizak Dunav smanjuje proizvodnju električne energije
Foto: Djordje Kojadinovic
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Nizak vodostaj otežava i plovidbu Dunavom. Ovoga tjedna kod rumunjske riječne luke Cetate kruzer s gotovo 240 putnika nasukao se na pješčani sprud, a svi putnici sigurno su evakuirani.

 Rekordno nizak vodostaj Dunava uzrokuje probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumunjskoj, gdje su hidroelektrane i nuklearne elektrane zbog manjka vode u četvrtak morale smanjiti proizvodnju ili privremeno obustaviti rad.

Prema podacima mađarske vodoprivredne službe, vodostaj Dunava kod mađarskog grada Paksa niži je za 121 centimetar od dosadašnjeg rekordnog minimuma.

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Glasnogovornik austrijske energetske tvrtke Verbund Florian Seidl rekao je da su uzrok niskih vodostaja manjak oborina i sve manja količina otopljene ledenjačke vode.

"U ovo doba godine trebali bismo koristiti vodu nastalu topljenjem snijega, no zbog globalnog zatopljenja pada sve manje snijega", rekao je Seidl. Dodao je da je proizvodnja Verbunda oko 30 posto ispod dugoročnog prosjeka.

U Rumunjskoj je vodostaj Dunava pao na trećinu prosjeka zabilježenog u srpnju, zbog čega su zaustavljena oba operativna reaktora nuklearne elektrane Černavoda, koja inače proizvodi oko petine električne energije u zemlji.

U Mađarskoj je iz pogona isključen jedan od četiri reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Magyar upozorio je da prijeti gašenje i preostala tri reaktora.

Nizak vodostaj otežava i plovidbu Dunavom. Ovoga tjedna kod rumunjske riječne luke Cetate kruzer s gotovo 240 putnika nasukao se na pješčani sprud, a svi putnici sigurno su evakuirani.

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