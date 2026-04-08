DRUGI KRUG IZBORA

Republikanac Fuller pobjedio je u MAGA uporištu u Georgiji

Piše HINA,
Republikanac Fuller pobjedio je u MAGA uporištu u Georgiji
2
Foto: Kevin Lamarque

Fuller, bivši okružni tužitelj iz sjeverozapadne Georgije, pobijedio je Shawna Harrisa, umjerenog demokrata koji je pokušavao pridobiti razočarane Trumpove birače

Republikanac Clay Fuller, bivši tužitelj kojeg je podržao predsjednik Donald Trump, u utorak je pobijedio u drugom krugu izbora u Georgiji za mjesto u Zastupničkom domu SAD-a, zamijenivši konzervativnu zastupnicu Marjorie Taylor Greene, javljaju lokalni mediji.

Fuller, bivši okružni tužitelj iz sjeverozapadne Georgije, pobijedio je Shawna Harrisa, umjerenog demokrata koji je pokušavao pridobiti razočarane Trumpove birače, u utrci za predstavljanje najkonzervativnijeg okruga u toj saveznoj državi.

Drugi krug izbora održan je nakon što nijedan kandidat nije osvojio apsolutnu većinu na izvanrednim izborima 10. ožujka, raspisanim nakon što je Greene u siječnju podnijela ostavku na mjesto u Kongresu, uslijed javnog sukoba s Trumpom.

Georgia holds a special election to fill a seat in its 14th congressional district
Foto: Alyssa Pointer

Harris je pružio snažan otpor u izrazito republikanskom okrugu, uporištu MAGA pokreta.

Prije dvije godine Greene ga je pobijedila s gotovo 30 postotnih bodova razlike. Nakon prebrojanih 86 posto glasova, Harris je imao 42,5 posto, zaostajući za Fullerom za oko 15 bodova.

- Tko bi rekao da će utrka u ovako izrazito republikanskom okrugu, uz kandidata kojeg podržava Donald Trump, biti ovako tijesna - rekao je Harris svojim pristašama u govoru u kojemu je priznao poraz.

Istaknuo je i da su republikanci morali uložiti vrijeme i novac u ovu utrku, dodajući: „To vam govori da se stvari mijenjaju."

Fullerova pobjeda daje predsjedniku Zastupničkog doma Mikeu Johnsonu nešto veći manevarski prostor pri proguravanju zakona, s obzirom na to da je omjer snaga trenutačno gotovo izjednačen: 217 republikanaca, 214 demokrata, jedan nezavisni zastupnik i tri upražnjena mjesta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

