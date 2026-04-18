Reset splitskog SDP-a: Sandro Glumac jedini kandidat za šefa

Logo SDP-a | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Mišel Jakšić poručio da završava restrukturiranje, stranka nakon loših rezultata i odlaska Davor Matijević kreće u novi početak

U Splitu je se održava izborna konvencija gradskog SDP-a na kojoj se bira novo vodstvo. Jedini kandidat za predsjednika gradskog ogranka je anesteziolog Sandro Glumac, a potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić izjavio je kako danas završava proces restrukturiranja splitskog SDP-a.  "Danas završava proces restrukturiranja splitskog SDP-a, sa izbornom konvencijom na kojoj će izabrati novo vodstvo stranke. Ponosan sam na proces koji ostaje iza nas, mislim da smo ga napravili na izuzetno korektan način, s obzirom da smo prije desetak mjeseci snažno udarili u zid", izjavio je Jakšić uoči izborne konvencije.

"Treći put zaredom smo doživjeli izuzetno loš rezultat za gradonačelnika u Splitu gdje smoi ostali na jednoznamenkastim brojkama. To je nešto što SDP ne može dozvoliti. ako misli biti ozbiljna stranka u Hrvatskoj, a to želimo biti i u konačnici smo najjača oporbena stranka", kazao je Jakšić, ujedno povjerenik SDP-a za Split nakon raspuštanja ogranka.

Nakon toga se dogodilo, podsjetio je, da je SDP-ov kandidat za gradonačelnika i dotadašnji predsjednik splitskog SDP-a (Davor Matijević) pretrčao HDZ-u. "Sigurno da nas to nije dovelo u bajnu situaciju", kazao je Jakšić.

Jakšić je rekao kako za splitski SDP, s obzirom na tim ljudi koji će se na konvenciji okupiti, dolaze puno bolji dani, da će imati adekvatnu ekipu koja će moći odgovoriti izazovima i dobiti snažan vjetar u leđa za ono što u Splitu trebaju predstavljati. "To je da budu najjača oporbena stranka i da se u narednom izbornom ciklusu 'tuku' za pobjedu", rekao je potpredsjednik SDP-a.

Jedini kandidat za predsjednika splitskog SDP-a splitski anesteziolog Sandro Glumac izjavio je kako mu je plan ojačati stranku, zbog čega su u zadnje vrijeme imali cijeli niz sastanaka na kojima su okupili ljude iz Foruma seniora, ali i mlade kako bi se posložili na najbolji način i postali vodeća stranka u Splitu.

Za trenutno stanje u gradskom SDP-u je kazao da nije dobro, odnosno da je najlošije u modernoj Hrvatskoj, no sada su na pravom putu da postanu vodeća stranka.

"Motiv za kandidaturu mi je bio taj što sam socijaldemokrat, ljevičar i antifašist. Dugo sam u zdravstvu, radim u bolnici i svaki dan mi se događanja stvari koje nisu dobre za naše pacijente. To su ogromne liste čekanja na specijalističke preglede i zahvate koji su ljudima prijeko potrebni. Ogroman se novac ulaže u zdravstvo, a prilijeva se iz javnog u privatno zdravstvo. Sve to treba mijenjati u korist naših građana, naročito onih koji su bolesni", kazao je Glumac, koji je član SDP- a od gimnazijskih dana.

U predsjedništvo splitskog Gradskog odbora SDP-a kandidirali su se Branko Grčić, Joško Markić, Marin Jurjević Baja, Maja Krčun, Karmen Višić, Darko Parić, Karlo Pilko,  Goran Šarotić i Slavica Bartulović Barač

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

