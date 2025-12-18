Rešetar: 'Ministar Piletić se predstavlja kao žrtva i heroj. Mnogi nisu dočekali presudu'

Poštovat ćemo odluku Ustavnog suda, s obzirom da je on nama tu odluku dostavio jučer poslijepodne, naše stručne službe temeljito analiziraju što to sve znači i mi ćemo sasvim sigurno prilagoditi postupanje odredbama koje su odlukom USUD-a postale sastavni dio zakona, rekao je danas za N1 ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, komentirajući odluku Ustavnog suda koji je usvojio je većinu primjedbi Udruge Sjena, ali i desetaka obitelji osoba s invaliditetom, protiv Zakona o osobnoj asistenciji.

Na novinarsko pitanje hoće li podnijeti ostavku, Piletić govori je odgovorio kako je njegova ostavka "uvijek na raspolaganju"

- Smatram da su brojne politike godinama samo najavljivale ovaj zakon zbog osjetljivosti. Očito neki ranije nisu htjeli ući u tako složen proces donošenja dva zakona koja su svojim učincima značajno povećale broj osoba s invaliditetom koji koristi te usluge. Te iste osobe s invaliditetom su bile marginalizirane i bez zakonskog prava, rekao je. Donošenjem zakona bili su svjesni izazova, donijeli su odluku da ti zakoni stupe na snagu u našem mandatu, dodao je, napominjući da će donešene biti i izmjene. Danas više od 8000 osoba s invaliditetom ima pravo na osobnog asistenta, zaključio je.

Na opasku kako mnogi trebaju asistenciju 24sata na dan, a dobiju upola, ministar je odgovorio kako "prije donošenja zakona nije bilo ni 11 sati". N apitanje ima li pak potrebu ispričati se onima kojis u ga upozoravali da je dio zakona diskriminatoran, odgovorio je kako se "ima potrebu ispričati se za to što smo napokon uveli zakon o osobnoj asistenciji, uključili smo sve. Ovo je prvi put da je zakonski regulirano pravo. Meni je zaista žao ako se netko osjećao povrijeđenim, učinili smo sve da s dostupnošću usluga... učinit ćemo da sve ispravimo svaki osjećaj nezadovoljstva, ako je za to potreba moja isprika i ostavka - nemam s tim problema", kazao je Piletić za N1.

- Zadovoljni smo odlukom Ustavnog suda koji je potvrdio sve ono na što smo upozoravali čak i prije izglasavanja zakona, kad nas se nije slušalo, i kad smo doživljavali uvrede i poniženja. Drago nam je što je pravorijekom potvrđeno ono na što smo upozoravali. Postoji i žal što je do svega ovoga uopće moralo doći, i što je toliko ljudi preminulo, ne dočekavši svoje ustavno pravo na asistenciju i neovisan život, kaže za 24sata Suzana Rešetar, predsjednica Udruge Sjena koja je, zajedno s obiteljima, prije tri godine inicirala ocjenu ustavnosti zakona na Ustavnom sudu.

- Izjava ministra Piletića nas je šokirala, predstavlja se kao žrtva i heroj, što je degutantno slušati. Ustavni sud mu je izbio argumente iz ruke, i pokazao da ono što je ministar predstavljao kao epohalno, to doista nije, kaže Rešetar.

Podsjetimo, Ustavni sud je srušio dio odredbi Zakona o asistenciji, primjerice odredbu prema kojoj djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja. Ukida se i odredba koja je mlađima od 18 koji ne idu u školu uskraćivala osobnog asistenta