PROZIVAJU BIVŠEG DIREKTORA

Revizija otkrila nepravilnosti u upravljanju i kupnji udjela u Radiju Križevci

Revizija otkrila nepravilnosti u upravljanju i kupnji udjela u Radiju Križevci
Neovisna revizija poslovanja Radija Križevci, koju je naručio većinski vlasnik Grad Križevci, otkrila je niz nepravilnosti pri kupnji poslovnih udjela, procjeni vrijednosti i upravljanja dokumentacijom

U nalazu se navodi da u dokumentaciji nedostaju ključni dokumenti, uključujući pisanu namjeru o prodaji udjela zaprimljenu 1. rujna 2022. Riječ je o prodaji 45 posto vlasništva Radija Križevci Tihomira Komljenovića Gradu za 470.000 kuna, u vrijeme gradonačelnika Marija Rajna.

Ističu se nelogične vremenske linije i proturječni dokumenti te procjena vrijednosti temeljena na nerealnim projekcijama i multiplikatorima, uz desetogodišnje prognoze i precijenjenu vrijednost. Revizija naglašava da je prodavatelj imao izravan uvid u komunikaciju Grada i revizora, čime je narušena neovisnost procjene.

Revizija se bavi i upravljanjem od listopada 2022., kada je direktor postao Željko Picig, tada vlasnik drugog medija i suvlasnik samog radija. Utvrđen je „eklatantan sukob interesa“, a Picigu se pripisuje kršenje Zakona o sprječavanju sukoba interesa jer je njegova tvrtka poslovala s radijom, nije prijavio vlasništvo niti prenio upravljačka prava. Nije podnio ni zahtjev za obnovu koncesije.

Analizom transakcija s tvrtkom Prigorski media utvrđena su 23 računa vrijedna 36.750 eura bez valjanih podloga i uz rizik fiktivnih faktura. Sporna je i izmjena društvenog ugovora koja je otežala njegovu smjenu unatoč većinskom udjelu Grada. Reviziju je izradio Retro Futuro, izabran u postupku javne nabave.

SUKOB INTERESA? Križevci tuže direktora radija i bivšeg gradonačelnika zbog mogućeg pogodovanja
Križevci tuže direktora radija i bivšeg gradonačelnika zbog mogućeg pogodovanja

Rajn tvrdi da je sve bilo transparentno i poznato Gradskom vijeću. Komljenović kaže da je želio imati neovisan medij, dok su gradonačelnik i njegov zamjenik željeli veći utjecaj, stoga je pristao na prodaju pod pritiskom. Tvrdi da nikada nije imao kontakt s revizorom, a reviziju i procjenu naručio je Grad Križevci. Naposljetku je njegove udjele kupio Grad, a dio Željko Picig.

NASTAVLJA KAO NEZAVISNI Gradonačelnik Križevaca Mario Rajn izlazi iz HSS-a: 'Politička kaljuža nije moj način rada...'
Gradonačelnik Križevaca Mario Rajn izlazi iz HSS-a: 'Politička kaljuža nije moj način rada...'

Picig pak navodi da ga je imenovala Skupština i da Agencija nije pronašla prepreke, a sve transakcije bile su odobrene i transparentne. Za sve probleme oko Radija Križevci optužuje predsjednika Gradskog vijeća Ivana Majdaka koji „uz blagoslov gradonačelnika Tomislava Katanovića“ stalno pritišće djelatnike.

TOMISLAV KLAUŠKI Ne sluti na dobro kad se novi predsjednik Ustavnog suda već opravdava za sukob interesa
Ne sluti na dobro kad se novi predsjednik Ustavnog suda već opravdava za sukob interesa

Picig dovodi u pitanje način provedbe revizije Retro Futura tvrdeći da nije bilo javnog poziva niti odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Smatra da takva revizija "ništa ne vrijedi" i najavljuje da će sam naručiti i platiti reviziju kako bi prikazao i drugačije mišljenje.

