Revizija otkrila nepravilnosti u upravljanju i kupnji udjela u Radiju Križevci

U nalazu se navodi da u dokumentaciji nedostaju ključni dokumenti, uključujući pisanu namjeru o prodaji udjela zaprimljenu 1. rujna 2022. Riječ je o prodaji 45 posto vlasništva Radija Križevci Tihomira Komljenovića Gradu za 470.000 kuna, u vrijeme gradonačelnika Marija Rajna.

Ističu se nelogične vremenske linije i proturječni dokumenti te procjena vrijednosti temeljena na nerealnim projekcijama i multiplikatorima, uz desetogodišnje prognoze i precijenjenu vrijednost. Revizija naglašava da je prodavatelj imao izravan uvid u komunikaciju Grada i revizora, čime je narušena neovisnost procjene.

Revizija se bavi i upravljanjem od listopada 2022., kada je direktor postao Željko Picig, tada vlasnik drugog medija i suvlasnik samog radija. Utvrđen je „eklatantan sukob interesa“, a Picigu se pripisuje kršenje Zakona o sprječavanju sukoba interesa jer je njegova tvrtka poslovala s radijom, nije prijavio vlasništvo niti prenio upravljačka prava. Nije podnio ni zahtjev za obnovu koncesije.

Analizom transakcija s tvrtkom Prigorski media utvrđena su 23 računa vrijedna 36.750 eura bez valjanih podloga i uz rizik fiktivnih faktura. Sporna je i izmjena društvenog ugovora koja je otežala njegovu smjenu unatoč većinskom udjelu Grada. Reviziju je izradio Retro Futuro, izabran u postupku javne nabave.

Rajn tvrdi da je sve bilo transparentno i poznato Gradskom vijeću. Komljenović kaže da je želio imati neovisan medij, dok su gradonačelnik i njegov zamjenik željeli veći utjecaj, stoga je pristao na prodaju pod pritiskom. Tvrdi da nikada nije imao kontakt s revizorom, a reviziju i procjenu naručio je Grad Križevci. Naposljetku je njegove udjele kupio Grad, a dio Željko Picig.

Picig pak navodi da ga je imenovala Skupština i da Agencija nije pronašla prepreke, a sve transakcije bile su odobrene i transparentne. Za sve probleme oko Radija Križevci optužuje predsjednika Gradskog vijeća Ivana Majdaka koji „uz blagoslov gradonačelnika Tomislava Katanovića“ stalno pritišće djelatnike.

Picig dovodi u pitanje način provedbe revizije Retro Futura tvrdeći da nije bilo javnog poziva niti odabira najpovoljnijeg ponuditelja. Smatra da takva revizija "ništa ne vrijedi" i najavljuje da će sam naručiti i platiti reviziju kako bi prikazao i drugačije mišljenje.