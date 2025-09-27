Križevci tuže direktora radija i bivšeg gradonačelnika zbog mogućeg pogodovanja

Zbog mogućeg pogodovanja i zlouporabe položaja Grad Križevci podižu tužbu protiv direktora gradskog radija Željka Piciga i bivšeg gradonačelnika Maria Rajna (nezavisni), najavio je u petak na konferenciji za novinare gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović (nezavisni).

Katanović je rekao da su nedugo nakon preuzimanja vlasti uočili moguće nepravilnosti na relaciji bivši gradonačelnik - direktor radija u kojem Grad ima natpolovični udio. Sama činjenica da Picig u svom vlasništvu ima privatni medij, Prigorski.hr, činilo je situaciju čudnom jer upućuje na mogući sukob interesa, dodao je.

Ipak, kap koja je prelila čašu jest to što Picig nije podnio zahtjev za produljenje koncesije za Prigorski radio, nekad Radio Križevci, pa postoji mogućnost da će se taj medij nestati iz etera nakon 70 godina postojanja.

Kad ga se pitalo zašto nije poslao prijavu na natječaj, Picig u očitovanju nije odgovorio na pitanje, nego je samo iskazao želju za otkupom 75,2 posto gradskog udjela u društvu. Prozvani direktor u posjedu je 16 posto radija.

Katanoviću je sporan i sadržaj izmijenjenog ugovora po kojem direktor, koji je ujedno i suvlasnik privatnog medija, ne može biti smijenjen bez vlastitog pristanka. Menadžerskim ugovorom Picigu je osigurana otpremnina od 55.000 eura ako ga se smjeni prije 2030. godine, što premašuje cjelokupnu vrijednost društva.

Ugovor je potpisao bivši gradonačelnik Mario Rajn retroaktivno 28. travnja, tri tjedna prije lokalnih izbora. Tvrtkama povezanim s Picigom isplaćeno je više od 150.000 eura iz gradskog proračuna te proračuna gradskih ustanova i poduzeća u posljednje četiri godine, istaknuo je Katanović.

Picig je Hini rekao da je radio preuzeo kad je poslovao s gubitkom. Od preuzimanja društva do danas podigao je plaće zaposlenicima, a to je mogao jedino tako da volontira. Grad je za radijske usluge sve vrijeme plaćao 900-ak eura mjesečno, a taj iznos plaća i danas kad društvo posluje s dobiti.

Očitovao se i o nepodnošenju zahtjeva za produljenje koncesije, za što je okrivio gradsku upravu koja nije na vrijeme poslala dokumentaciju o vlasničkim udjelima. Stoga će se javiti u drugom krugu jer ne vidi rezona da uništi radio za čije je cjelokupne udjele zainteresiran.

Naglasio je da mu menadžerski ugovor traje do 2030. i da je do tada želio raditi kao volonter, no kako ne bi nakon uspješnih rezultata poslovanja "izvisio" tražio je otpremninu u slučaju smjene.