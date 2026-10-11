Revizija prijavila Općinu Lećevica DORH-u: Šest preporuka nije provedeno!

Nezavisna vijećnica u Općini Lećevica Renata Kelam upozorila je u nedjelju da prema izvješću koje je Državni ured za reviziju dostavio Državnom odvjetništvu, od 13 revizorskih preporuka za tu općinu njih šest nije provedeno, dok je jedan nalog djelomično proveden. "Ovi nalazi sami po sebi ne dokazuju otuđenje novca ni namjerno neizvršavanje obveza. Dokazuju nedostatke u sustavu nadzora javne imovine i potrošnje", istaknula je Kelam, dodavši da je od Državnog ureda za reviziju dobila odgovor kojim se potvrđuje da je taj ured 28. listopada 2025. godine dostavio izvješće DORH-u.

Ured za reviziju navodi u odgovoru, koji je Kelam dostavila medijima, da nije provedena preporuka da se knjigovodstvene evidencije putem identifikacijskih brojeva povežu s evidencijom komunalne infrastrukture i drugim evidencijama imovine.

Nije provedena ni preporuka da se procjenjuje vrijednost neevidentirane komunalne infrastrukture i druge imovine te ažuriraju poslovne knjige, kao ni preporuka da se odlukom propišu sve komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području Općine Lećevica.

Državni ured za reviziju također navodi kako nije provedena preporuka da se u programima gradnje i održavanja komunalne infrastrukture iskazuju rashodi koji se odnose na gradnju i održavanje, kao ni preporuka da se obavljanje svih komunalnih djelatnosti na području općine Lećevica organizira u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Uz to, nije prihvaćena ni preporuka da se kod značajnijih odstupanja ostvarenih rashoda za građenje osigura potpuna obaviještenost predstavničkog tijela i javnosti o upravljanju komunalnom infrastrukturom.

Djelomično je proveden nalog da se programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture donose tako da sadrže sve elemente propisane zakonom.

Kelam navodi da je pisanu potvrdu o dostavi izvješća i posebne obavijesti DORH-u dobila kao nezavisna općinska vijećnica u odgovoru Revizije od 31. srpnja 2026.