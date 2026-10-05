Plenković o aferi s otpadom: 'To je spektakl kojim se zbunjuje javnost. Dalje postupa DORH'

Premijer Andrej Plenković nakon zajedničke sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a osvrnuo se na rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini. Čestitao je novoizabranoj članici Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Darijani Filipović na kampanji i izbornom rezultatu, piše net.hr.

- Čestitamo njoj na odličnoj kampanji, kao i svim drugim kolegicama i kolegama koji su dobili povjerenje. Vjerujemo da će se nakon ovih općih izbora pristupiti formiranju novih institucija i želimo intenzivnu suradnju s Bosnom i Hercegovinom, kao što to činimo i inače, rekao je Plenković.

Govoreći o odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Plenković je istaknuo da je trgovinska razmjena dviju zemalja dosegnula četiri milijarde eura, dok su brojni zajednički projekti već realizirani ili su u tijeku.

- Posebno smo zadovoljni s velikom podrškom koju dajemo hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Čestitam Draganu Čoviću kao predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine, poručio je Plenković.

Plenković se posebno osvrnuo na izbor hrvatske članice Predsjedništva BiH, istaknuvši kako taj izbor, prema njegovu mišljenju, predstavlja važan korak prema ravnopravnosti Hrvata u BiH. Dodao je kako je prekinuta, kako je nazvao, anomalija u kojoj su pripadnici drugog naroda u Federaciji BiH birali hrvatskog člana Predsjedništva.

- Činjenica da se izbjegla ta anomalija, gdje je drugi narod u Federaciji birao Hrvatima njihovog člana Predsjedništva, sada je prekinuta, a to je po nama jako dobro, kazao je Plenković.

Kako prenosi net.hr, istaknuo je i da će jačanje HDZ-a BiH i njegova zastupljenost u Predsjedništvu omogućiti "skladniju i funkcionalniju dinamiku odnosa između ključnih političkih stranaka i aktera". Plenković je najavio i da bi se ponovno trebalo otvoriti pitanje izmjena Izbornog zakona.

- Nadamo se da će sada na dnevni red doći i pitanje uređenja Izbornog zakona tako da nema više ovih dilema s obzirom na postojeći sustav, gdje je uvijek moguće očekivati neke scenarije s kojima Hrvati nisu bili zadovoljni, a nije bila zadovoljna ni Hrvatska. Zato je ovo jako, jako dobro", poručio je.

Govoreći o pregovorima s javnim sindikatima, Plenković je podsjetio na dosadašnji rast osnovice plaće.

- Mi smo povećali osnovicu u našem mandatu za 52 posto. Ove godine je dogovoreno povećanje osnovice jedan plus jedan plus jedan", rekao je.

Premijer je komentirao i informacije da je SOA još 2022. godine znala za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću. Objasnio je kako sigurnosno-obavještajna agencija informacije o mogućem protuzakonitom djelovanju prosljeđuje nadležnim tijelima, a ne čelnicima države.

- Ako Sigurnosno-obavještajna agencija sazna neku informaciju koja bi mogla biti vezana za nečije protuzakonito djelovanje, onda ona o tome obavještava, u toj inicijalnoj fazi, one koji se s tim bave, a to sigurno nisu čelni ljudi države, rekao je Plenković.

Dodao je kako je za daljnje postupanje nadležno Državno odvjetništvo. Na kritike oporbe odgovorio je oštro, rekavši da se slučaj pokušava prikazati kao politički spektakl. Na pitanje o funkcioniranju SOA-e kratko je poručio da je normalno.