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Nezadovoljstvo raste

Zelenski pod velikim pritiskom: Tisuće prosvjeduju, traže smjenu vrha ukrajinske vojske

Piše HINA,
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Zelenski pod velikim pritiskom: Tisuće prosvjeduju, traže smjenu vrha ukrajinske vojske
Foto: Yves Herman
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak s nekoliko najviših vojnih zapovjednika kako bi pokušao ublažiti rastuće nezadovoljstvo obrambenim vodstvom koje je izazvalo najveće ulične prosvjede od početka ruske invazije 2022.

Tisuće ljudi u Kijevu i drugim gradovima izlazile su na ulice nekoliko dana za redom, prkoseći ratnom stanju, kako bi prosvjedovali protiv prošlotjedne smjene mladog reformatora Mihajla Fedorova s ​​pozicije ministra obrane te zahtijevali smjenu vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Prosvjedi predvođeni mladima otkrili su duboke podjele u obrambenom vodstvu glede toga kako zaustaviti napredak Rusije na bojištu, budući da se ratovanje okreće u korist Kijeva.

Civilno društvo, vojnici i zastupnici kritiziraju 60-godišnjeg Sirskog zbog načina zapovijedanja u sovjetskom stilu i taktike koja dovodi do velikog broja žrtava.

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Zelenskij se sastao s pet generala ⁠i jednim pukovnikom, koje politički analitičari smatraju potencijalnim zamjenama za Sirskog. Zelenskij je pojedinačno razgovarao sa svima o situaciji na bojnom polju dok se borbe vode na više od 1200 kilometara ⁠linije bojišnice.

Šest najpoznatijih i najcjenjenijih vojnih zapovjednika, uključujući zapovjednika ⁠Združenih snaga Mihajla Drapatija i zamjenika načelnika Glavnog stožera Volodimira Horbatjuka, predstavljaju mlađu generaciju ukrajinskih časnika čije su karijere oblikovane u borbi protiv ruskih snaga.

Oleh Apostol, zapovjednik zračnih napadačkih snaga, kao i zapovjednici triju armijskih korpusa Andrij Bilecki, Ihor Obolenski i Denis Prokopenko također su se sastali s ukrajinskim predsjednikom.

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Zelenskijev šef ureda Kirilo Budanov pozvao je na jedinstvo i suzdržanost nakon prosvjeda, obećavajući konstruktivan odgovor.

"Saslušani su stavovi javnosti", rekao je Budanov. "Radi se. Rezultati će uslijediti", dodao je. 

Anketa istraživačke tvrtke Gradus pokazala je da se 61 posto Ukrajinaca protivi smjeni 35-godišnjeg Mihajla Fedorova.

Zelenskij je rekao da je s dosadašnjim ministrom obrane "dugo" razgovarao tijekom vikenda.

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Izvor blizak Fedorovu rekao je Reutersu da je on razgovarao o "drugim ulogama" s ukrajinskim predsjednikom, ali da je ‌Fedorov spreman vratiti se samo kao ministar obrane.

Ukrajinski mediji izvijestili su da su mu ponuđene pozicije u nadzoru vojne tehnologije i inovacija.

Dmitro Koziatinski, ratni veteran i jedan od organizatora prosvjeda, pozvao je pristaše da pokrenu "opći, neodređeni prosvjed" ako Sirski ne bude smijenjen, a Fedorov ponovno imenovan za ministra obrane do 24. srpnja.

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