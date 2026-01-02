Revolverom upucao muškarca (78) blizu Varaždina i teško ga ranio. Ide u istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu ispitalo je muškarca (71) zbog pokušaja ubojstva, ali i nezakonitog posjedovanja, izrade i nabavljanja eksplozivnih tvari i oružja.

Naime, on je 30. prosinca 2025. na području Varaždinske županije nakon svađe revolverom teško ranio 78-godišnjaka.

- Također postoji osnovana sumnja da je 71-godišnjak u svojoj kući osim revolvera držao dvije ručne bombe, 29 komada streljiva i 100 grama crnog baruta, čije posjedovanje je građanima zabranjeno - naveo je DORH.

Osumnjičeniku je na prijedlog DORH-a sud u Varaždinu odredio istražni zatvor.