Rezultati 25. kola, Loto 7

U 25. kolu Hrvatske lutrije Loto 7, održanom 28. ožujka 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 5, 6, 13, 15, 18, 20, 32, a dodatni broj je 31. Joker broj za ovo kolo bio je 965641.

Nažalost, ni ovaj put nije bilo dobitnika glavne nagrade – sedmice, kao ni dobitnika s kombinacijom 6+1. Najveći iznos ovog kola osvojili su igrači s pogođenih šest brojeva, a iznos dobitka za ovu kategoriju je 1.877,53 eura. Dobitnika s ovim rezultatom bilo je pet.

U igri "Druga šansa" izvučeno je 100 dobitnika, a svaki od njih osvojio je po 100,00 eura.

Očekivani jackpot za 26. kolo iznosi čak 1.088.204 eura.

