EVO GDJE IDE DOBITAK

Rezultati 7. kola Eurojackpota: Sretnik dobio 53 milijuna eura!

Rezultati 7. kola Eurojackpota: Sretnik dobio 53 milijuna eura!
Očekivani jackpot za sljedeće, 8. kolo, iznosi 10.000.000 eura.

U 7. kolu Eurojackpota, održanom 23. siječnja 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 18, 36, 39, 45, 50 te dodatni brojevi 6 i 9.

Glavni dobitak 5+2 osvojio je sretni igrač iz Njemačke, a iznosi impresivnih 53.723.456,70 eura.

Joker broj za ovo kolo je: 126272.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

