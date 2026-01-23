Očekivani jackpot za sljedeće, 8. kolo, iznosi 10.000.000 eura.
Rezultati 7. kola Eurojackpota: Sretnik dobio 53 milijuna eura!
U 7. kolu Eurojackpota, održanom 23. siječnja 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 18, 36, 39, 45, 50 te dodatni brojevi 6 i 9.
Glavni dobitak 5+2 osvojio je sretni igrač iz Njemačke, a iznosi impresivnih 53.723.456,70 eura.
Joker broj za ovo kolo je: 126272.
