Rezultati nacionalnih ispita: U matematici slabiji, baš nitko od osmaša 100 posto iz hrvatskog

Ovogodišnja generacija učenika koji su pisali nacionalne ispite ostvarili su gotovo idealne rezultate po Gaussovoj krivulji, no, rezultati su nešto lošiji nego lani. No to ne znači da su učenici lošiji nego prethodna generacija, već su dijelom testovi teži, a dijelom su i djeca drugačija, kazao je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović.

U 4. razredima manje od 20% učenika riješilo je testove ispod osnovne razine, dok ih je na srednjoj razini riješilo 50 do 80%. Iz hrvatskog jezika 49,6% riješilo je test na osnovnoj razini, 3,5% ispod osnovne razine. U matematici, prosječna je riješenost bila 50,1%, napredna 7,8%. Test iz prirode i društva bio je ove godine nešto teži, pa je osnovna razina riješenosti bila 56,2%. Ispod prosjeka je test riješilo 3% učenika.

Dvoje učenika ispit iz hrvatskog riješilo je sa 100% točnosti, 36 iz matematike, no nitko iz prirode. Nula bodova imalo je 24 učenika iz hrvatskog, 11 iz matematike i 6 iz prirode. To je više nego lani, a zašto je manja motiviranost, treba pitati učitelje, dodao je ravnatelj.

Šibenik: Započelo pisanje nacionalnog ispita iz Hrvatskog jezika za učenike četvrtog razreda | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kad se usporede rezultati s prošlom godinom, u svim predmetima je nešto manji uspjeh, no razlike su doslovce u nekoliko postotaka.

Osmaši su, ističe Filipović, bez većih izostanaka prisustvovali na svim ispitima, što pobija izjave nekih ravnatelja da djeca gube motivaciju zbog previše predmeta.

- Mi smo jedina zemlja koja na nacionalnim ispitima ima osam predmeta, no za to smo se odlučili jer su to sve predmeti koji se učenicima vrednuju kod upisa u srednju školu. Upravo zato smatramo da je jedna od glavnih funkcija nacionalnih ispita da daju učenicima i roditeljima smjernice za odabir buduće srednje škole - istaknuo je Filipović.

I u osmim razredima su postoci riješenosti nešto slabiji nego lani. No, primjerice, bilo je više nedovoljnih iz engleskog nego iz matematike, učenici su najbolje riješili test iz engleskog i povijesti, najlošije iz matematike.

Baš nitko od oko 30.000 učenika osmih razreda koji su pisali testove nije dobio 100% točnosti iz hrvatskog jezika. Zato ih je iz engleskog u potpunosti test riješilo njih 231, te 145 fiziku. Nula bodova iz hrvatskog je imalo 14 učenika, iz matematike 20, iz engleskog 14, iz fizike najviše, 41, iz kemije 38, te iz povijesti 28.

Zagreb: Ispitima iz hrvatskog jezika počeo je nacionalni ispiti za učenike četvrtih razreda | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nacionalni ispiti pisat će se i iduće godine u ožujku, a zasad nema nikakvih planova ni najava da bi mogli postati uvjet za ocjenjivanje za upis srednje škole.

Zbog štrajka 19. ožujka ispiti nisu provedeni u 24 škole, dok su u tri škole provedeni djelomično, a u štrajkovima koji su bili poslije svi ispiti provedeni su redovno. Što se tiče mogućeg štrajka tijekom provedbe državne mature, Vinko Filipović upozorio je kako je državna matura od izuzetne važnosti za učenike i njihovo buduće obrazovanje, te apelirao na nastavnike da im ne rade problem. Kao što vatrogasci ne odbijaju zapovijed kad je požar, ni nastavnici ne bi trebali štrajkati za vrijeme mature, poručio je.