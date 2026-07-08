'Rheinmetall želi još hrvatskih tvrtki. Vlada prati rast cijena. Intervenirat ćemo, ako treba'

​Ministar gospodarstva Ante Šušnjar komentirao je za RTL Danas interes njemačkog Rheinmetalla za ulaganja u Hrvatsku, moguće Vladine intervencije zbog rasta cijena energenata te kritike na račun Vladine politike plaća i inflacije. Govoreći o planovima Rheinmetalla i suradnji s hrvatskim tvrtkama, rekao je kako smatra da su najave o rastu poslovanja ostvarive.

- To je jedna globalna kompanija koja je jako stabilna s jednim velikim investicijskim ciklusom. Meni je drago da su Republika Hrvatska i naši poduzetnici, pogotovo kompanije poput DOK-ING-a, prepoznati u tom svijetu. Oni su bili niša u industriji, što je prilika za naše kompanije i gospodarstvo Republike Hrvatske da se nametnu u svjetskim razmjerima. Bili su vodeća kompanija za razminiranje, razvili su autonomna besposadna vozila za razne namjene, od gašenja požara do antiterorističkih akcija za vojnu primjenu. Međutim, ta nekakva nišna industrija postaje mainstream industrija kada vidimo današnje trendove u svijetu pa i trendove ratovanja - rekao je.

Dodao je da očekuje širenje suradnje i na druge hrvatske tvrtke.

- Mislim da Rheinmetall neće stati na Dockingu u Hrvatskoj. Imali smo nekoliko sastanaka. Oni su iskazali interes za još neke hrvatske kompanije koje bi se uključile - rekao je.

Istaknuo je da je Njemačka u Hrvatskoj prepoznala kvalitetne proizvode, stručne kadrove i logističke prednosti. Osvrnuo se i na rast cijena energenata zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku te poručio da Vlada prati stanje i po potrebi intervenira.

- Nažalost, došlo je ponovno do eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Cijene danas na burzi rastu, ali mi ih pratimo cijelo vrijeme. Interveniramo po potrebi - rekao je.

Na pitanje hoće li Vlada intervenirati i tijekom turističke sezone, odgovorio je:

- Mi uvijek interveniramo. Do sada su bile turističke sezone pa smo intervenirali. Tu smo da nađemo jedan optimalan, uravnotežen pristup koji će zadovoljiti potrebe proračuna, ali i potrebe našeg stanovništva i gospodarstva - rekao je.

Dodao je da ne očekuje drastičan rast cijena goriva te da će se odluka o mogućim mjerama za plin donijeti do jeseni.

- Prije ove krize imali smo proces postupnog izlaska iz mjera subvencije, ali vidjeli ste da smo se vratili. Do jeseni ćemo napraviti kalkulacije i prije svega interes građana i gospodarstva bit će nam na prvom mjestu. Borba protiv inflacije isto tako - rekao je.

Komentirao je i tvrdnje da je inflacija za većinu obitelji dosegnula 45 posto, istaknuvši da se mora promatrati i rast raspoloživog dohotka.

- Postoje profesori makroekonomije koji su vrlo detaljno objasnili da se uz kumulativni rast inflacije mora promatrati i rast raspoloživog dohotka građana. Tek tada možemo dobiti stvarnu sliku o tome koliki je pritisak inflacija imala na kućanstva - poručio je.

Odbacio je i tvrdnje Hrvatske udruge poslodavaca da je rast plaća u javnom sektoru jedan od glavnih uzroka inflacije.

- Riječ je o jednom od primjera selektivnog prikazivanja statistike. Profesor Viljevac s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu vrlo je jasno i precizno demistificirao te brojke - rekao je.

Dodao je kako je privatni sektor s povećanjem plaća krenuo prije javnog.

- Privatni sektor puno je ranije krenuo s povećanjem plaća i prilagodbom tržištu rada, dok je javni sektor taj trend slijedio nešto kasnije. Plaće dostavljača ne mogu se izravno uspoređivati s plaćama zaposlenih u javnom sektoru, primjerice liječnika, koji su visoko kvalificirani stručnjaci i imaju znatno viša primanja. Takve usporedbe predstavljaju selektivno zbrajanje krušaka, jabuka i šljiva - kazao je.

Zaključio je da se rast plaća mora promatrati kroz dulje razdoblje.

- Ako se promatra razdoblje od 2020. ili 2021. godine, vidi se da se ukupni rast plaća u javnom i privatnom sektoru ne razlikuje za cijeli postotni bod, već tek za decimalu postotnog boda - zaključio je.