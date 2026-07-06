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Šušnjar: Svi koji investiraju u industriju i proizvodnju mogu računati na potporu

Piše HINA,
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Šušnjar: Svi koji investiraju u industriju i proizvodnju mogu računati na potporu
Zagreb: Drugi godišnji skup regulatora okupio ključne institucije regulatornog sustava RH | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Svima koji investiraju u Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, konstantno smo dostupni. Želimo da se hrvatska industrija vrati u svjetske trendove

Svima koji investiraju u Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, Ministarstvo gospodarstva konstantno je dostupno za pomoći potporu, rekao je u ponedjeljak ministar gospodarstva Ante Šušnjar, refererirajući se na mogući ulazak poduzetnika Danka Končara u Željezaru Sisak.

Upitan za komentar vijesti prema kojima bi Danko Končar preuzeo Željezaru Sisak i imaju li takvi projekti potporu ministarstva, odgovorio je da su investitor i sadašnji vlasnik željezare bili u ministarstvu na nekoliko sastanaka i zanimali su se za nacionalni plan industrijskog razvoja i podršku koju ministarstvo može pružiti.

Svima koji investiraju u Hrvatsku, pogotovo u proizvodne kapacitete, konstantno smo dostupni. Želimo da se hrvatska industrija vrati u svjetske trendove i da bude jedan od svijetlih primjera reindustrializacije  Europe, a proizvodnja željeznih komponenti u tom smislu je važna, rekao je Šušnjar, koji je sudjelovao na godišnjem skupu regulatora u Hrvatskoj narodnoj banci.

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Na pitanje hoće li to biti financijska pomoć, odgovorio je da će na raspolaganju biti i europska i nacionalna sredstva, a na poduzećima je da budu spremna konkurirati na natječajima, te da u tom pravcu ide i nacionalna strategija industrijskog rasta.

Sisačku željezaru od talijanskog ABS-a iz grupacije Danieli mogla bi preuzeti međunarodna metalurška grupacija Afarak Group, izvijestili su počekom srpnja iz tima poduzetnika Danka Končara, navodeći da je Končar postigao načelni dogovor o preuzimanju željezare vrijedan oko 200 milijuna eura.

Ako se dogovor realizira, transakciju bi, naveli su iz Končarevog tima, trebalo provesti novoosnovano društvo Afarak Steel Zagreb Hrvatska, iza kojeg stoji međunarodna grupacija Afarak, proizvođač specijalnih legura s pogonima na više kontinenata i čije dionice kotiraju na burzama u Helsinkiju i Londonu.

Šušnjara su novinari pitali i o trenutačnom stanju u hrvatskoj nuklearnoj energetici. Odgovorio je da je zakonodavni okvir gotov, kao i akcijski plan koji će biti prezentiran u saboru, što pokazuje da je Hrvatska pokazala usmjerenost prema razvoju nuklearne energije.

Hrvatska je, kako je rekao, u vremenskoj prednosti u odnosu na druge zemlje koje razmišljaju u pravcu nuklearne energije, te može svoje projekte prijaviti na natječaje koji se pripremaju.

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