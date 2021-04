Pripremam priopćenje jer smatram da imam obavezu prema našim članovima da kažem o čemu se radi. Poslali smo i u Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) dopis u kojem obavještavamo što se o nama piše i čekamo odgovor. Sam ću se obratiti medijima jer ostali članovi smatraju da mediji nisu korektni, rekao nam je to predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić.

Europski gospodarski i socijalni odbor. kako je objavio portal Politico, Ribiću plaća dnevnicu od 290 eura za sudjelovanje na Zoom sastancima. Taj novac je inače bio namijenjen pokrivanju troškova putovanja i hrane.

Uz Vilima Ribića, još osam Hrvata prima spomenute dnevnice, i to redom: Marija Hanževački, Violeta Jelić, Davor Majetić, Svjetlana Marijon, Dragica Martinović Džamonja, Anica Milićević-Pezelj, Lidija Pavić-Rogošić i Danko Relić, piše Politico.eu.



Kontroverzna praksa trošenja novca Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), u kojemu se nalazi i devetero hrvatskih predstavnika, naišla je jučer na otpor jer su zemlje EU-a blokirale prijedlog da se članovima tog odbora isplati dnevna naknada čak od 200 eura za prisutnost na virtualnim sastancima Zoom sastancima, javlja Politico.eu.

Prije dva i pol mjeseca o sindikalistu Ribiću raspisali su mediji nakon što su 24sata otkrila

Ribića smo pitali je li riješio dokumentaciju s kućom u Gornjem Vrapču, gdje je upisan kao vlasnik livade.

- U rješavanju sam tih dokumenata. Čekam ljude koji trebaju napraviti procjenu. Zahvaljujem medijima što su me na to upozorili - rekao je.

Inače, Vilim Ribić se od 2016. do 2018. više puta javno pravdao zašto leti skupom business klasom.

- Ja sam se na dan 26. siječnja, četvrtak, vraćao iz Bruxellesa, s dvodnevne plenarne sjednice Europskog gospodarsko-socijalnog odbora (EGSO), čiji sam stalni član. Taj dan nije bilo izravne linije Brusselss-airlinesa koja inače ide u 14h, stoga mi je EGSO kupio kartu za 15h s presjedanjem preko Frankfurta. Na tom letu sa mnom su putovali, isto tako u prvom razredu, i drugi članovi EGSO iz Hrvatske. Primjerice, gospodin Davor Majetić, direktor HUP-a i gospođa Violeta Jelić, isto tako u prvom razredu (ili business klasi) nekoliko mjesta kraj mene. Dakle, dvije su informacije ovdje relevantne: prvo, mi ne kupujemo sebi sami kartu već to radi EGSO, nekada nam kupe prvi a nekada drugi razred (tj. ekonomsku klasu). Drugo, svi članovi EGSO-a (oko 350 ljudi iz cijele Europe) imaju pravo na business klasu, baš kao i članovi Europskog parlamenta. Otvara se pitanje, zašto se redakcija Indeks.hr zakačila samo za mene. Zašto niste problematizirali putovanje Andreja Plenkovića, Joze Radoša, Mirjane Petir i drugih zbog putovanja bussiness klasom - objasnio je medijima 2017. Dakle EGOS-os koji im je podmirivao troškove puta pa i skupom business klasom, nastavio je istu tradiciju plaćanja i u pandemiji kada se ne putuje, nego javlja putem internet aplikacija.

Vilim Ribić je u petak ujutro poslao priopćenje, koje prenosimo u cijelosti:

Odluka EGSO-a da isplaćuje 200 € po sastanku na daljinu o kojoj pišu mediji odnosi se na 330 delegata iz 27 zemalja, a ne na samo 9 hrvatskih delegata, uključujući i mene.

Očit je pokušaj da se jedna vijest iz inozemstva, bez upućenosti i provjere podataka, iskoristi i kod nas za obračune s neistomišljenicima. Nakon niza apsurdnih kampanja i laži protiv mene kao sindikalnog čelnika - zbog kupnje prve nekretnine u 60. godini života, zbog vožnje u poslovnoj klasi, iako se to pravo odnosi na sve delegate svih pet tijela EU-a (to je poslovna klasa, a ne luksuz klasa), zbog izgradnje sindikalnog doma, zbog dodjeljivanja antinagrada itd. itd., - nema dvojbi da se radi o kontinuiranom pokušaju moje diskreditacije radi eliminacije iz društvenog života, i to samo zato jer sam na čelu sindikata i to još sindikata onih ljudi koji sredstva za svoj život zarađuju na državnom proračunu.Zaključio bih da oni koji lansiraju ovakve iskrivljene percepcije o meni i koji pucaju lažima te ostvaruju zarade senzacionalizmom preko mojih leđa, trebaju znati da govor mržnje ima posljedice. Oni pucaju riječima, ali bude li netko pucao na mene, od onih koji po portalima traže moje smaknuće, onda svi trebaju znati, a pogotovo pravosuđe i politika, da su to proizveli oni u medijima koji djeluju na ovaj društveno-neodgovoran način.