Riječanin s lažnih Fejs profila slao ljudima fotografiju svoje gole cure. Brani se: Bio sam ljut

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci nedavno je podignulo optužnicu protiv muškarca rođenog 1980. godine zbog kaznenog djela protiv privatnosti, nakon što je tijekom siječnja 2026. godine bez pristanka bivše partnerice dijelio njezinu intimnu fotografiju putem društvenih mreža, prenosi Fiuman.hr.

Kako navode, sve se odvijalo u razdoblju od 2. do 27. siječnja 2026. godine, nakon što je tijekom njihove intimne veze, uz njezin pristanak, mobitelom snimljena fotografija na kojoj je prikazan gornji dio njezina golog tijela. Iako je fotografija bila namijenjena isključivo za privatnu uporabu, optuženi ju je kasnije, bez njezina znanja i odobrenja, počeo dijeliti putem Facebooka.

Kako se navodi, koristio je vlastiti, ali i više lažnih profila putem kojih je fotografiju slao oštećenoj, ali i drugim osobama, čime je sadržaj postao dostupan širem krugu ljudi. Na taj način teško je povrijeđena privatnost žene te je zlouporabljen odnos povjerenja koji je postojao između njih, piše Fiuman.hr.

Tijekom postupka utvrđeno je da je optuženi priznao kako je fotografiju dijelio u trenutku ljutnje.

- Nije se javljala na moje pozive - rekao je. Ipak, takvo ponašanje prema važećem Kaznenom zakonu predstavlja kazneno djelo zlouporabe snimke spolno eksplicitnog sadržaja, osobito kada se dijeljenje odvija putem računalnih sustava i mreža, čime sadržaj postaje dostupan većem broju osoba.

Državno odvjetništvo predložilo je da se optuženom izrekne kazna zatvora u trajanju od deset mjeseci, ali uvjetno, uz rok kušnje od dvije godine. To znači da kazna neće biti izvršena ako u tom razdoblju ne počini novo kazneno djelo. Također je predloženo da snosi troškove postupka u iznosu od 200 eura te da mu se produlje ranije određene mjere opreza.

Optužnica se temelji na više dokaza, uključujući iskaze oštećenice i svjedoka, zapisnike o ispitivanju, kao i materijalne dokaze poput preslika Facebook profila, poruka i same sporne fotografije.