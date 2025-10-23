Riječka gradonačelnica predlaže niže stope poreza na dohodak: 'Naša politika je drugačija'

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić uputila je u javno savjetovanje prijedlog smanjenja stopa poreza na dohodak u Rijeci, čime bi prosječna riječka obitelj dobila u kućni proračun oko 400 eura godišnje.

Niža stopa poreza na dohodak bi se smanjila s 22 na 20 posto, a viša s 32 na 25 posto, rekla je Rinčić u četvrtak na konferenciji za novinare.

"To znači da gradska vlast ispunjava svoja predizborna obećanja, da radimo odgovorno i promišljeno te donosimo odluke kad procijenimo da su gospodarska kretanja pozitivna i da je gradski proračun stabilan", navela je gradonačelnica.

Podsjetila je kako je dosadašnja politika gradske vlasti bila stvarati višak i držati ga na računu, administrirati ili oročiti. "Naša politika je drugačija i ovime to pokazujemo. Donijeli smo odluku da ne čuvamo novac na gradskom računu nego ga vraćamo u ruke građanima i lokalnoj ekonomiji", naglasila je Rinčić.

Rijeka ovime vraća građanima oko devet milijuna eura godišnje, time se jača kupovna moć obitelji i lokalna potrošnja, a novac ostaje u Rijeci.

"Ovaj potez nije kratkoročni politički refleks nego strateški fiskalno održivi potez. Omogućuje rasterećenje građana, ali i nastavak ulaganja u dječje vrtiće, škole, promet i infrastrukturu", poručila je.

Zamjenik gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković rekao je da se Grad Rijeka odriče devet milijuna eura godišnje ali će, zahvaljujući općem rastu plaća, prihod od poreza na dohodak u idućoj godini biti približno isti kao i u ovoj.

Idućih godina očekujemo rast prihoda od poreza na dohodak zbog poboljšanja gospodarske klime i učinka smanjenja poreza na dohodak, rekao je.

Milaković je istaknuo da će Rijeka time postati grad s najmanjim porezom na dohodak među velikim gradovima. To pokazuje naš jasan smjer i namjeru da Rijeka opet postane najjače gospodarsko središte u Hrvatskoj, dodao je.