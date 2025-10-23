Obavijesti

Riječka gradonačelnica predlaže niže stope poreza na dohodak: 'Naša politika je drugačija'

Zamjenik gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković rekao je da se Grad Rijeka odriče devet milijuna eura godišnje ali će, zahvaljujući općem rastu plaća, prihod od poreza na dohodak u idućoj godini biti približno isti...

Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić uputila je u javno savjetovanje prijedlog smanjenja stopa poreza na dohodak u Rijeci, čime bi prosječna riječka obitelj dobila u kućni proračun oko 400 eura godišnje.

Niža stopa poreza na dohodak bi se smanjila s 22 na 20 posto, a viša s 32 na 25 posto, rekla je Rinčić u četvrtak na konferenciji za novinare.

"To znači da gradska vlast ispunjava svoja predizborna obećanja, da radimo odgovorno i promišljeno te donosimo odluke kad procijenimo da su gospodarska kretanja pozitivna i da je gradski proračun stabilan", navela je gradonačelnica.

Podsjetila je kako je dosadašnja politika gradske vlasti bila stvarati višak i držati ga na računu, administrirati ili oročiti. "Naša politika je drugačija i ovime to pokazujemo. Donijeli smo odluku da ne čuvamo novac na gradskom računu nego ga vraćamo u ruke građanima i lokalnoj ekonomiji", naglasila je Rinčić.

Rijeka ovime vraća građanima oko devet milijuna eura godišnje, time se jača kupovna moć obitelji i lokalna potrošnja, a novac ostaje u Rijeci.

"Ovaj potez nije kratkoročni politički refleks nego strateški fiskalno održivi potez. Omogućuje rasterećenje građana, ali i nastavak ulaganja u dječje vrtiće, škole, promet i infrastrukturu", poručila je.

Zamjenik gradonačelnice Aleksandar Saša Milaković rekao je da se Grad Rijeka odriče devet milijuna eura godišnje ali će, zahvaljujući općem rastu plaća, prihod od poreza na dohodak u idućoj godini biti približno isti kao i u ovoj.

Idućih godina očekujemo rast prihoda od poreza na dohodak zbog poboljšanja gospodarske klime i učinka smanjenja poreza na dohodak, rekao je.

Milaković je istaknuo da će Rijeka time postati grad s najmanjim porezom na dohodak među velikim gradovima. To pokazuje naš jasan smjer i namjeru da Rijeka opet postane najjače gospodarsko središte u Hrvatskoj, dodao je.

