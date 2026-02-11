Obavijesti

News

Komentari 3
'POSTAO POLITIČKI SIMBOL'

Uzinić o Stepincu: 'Osuđivao je nacionalizam, kao i komunizam'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Uzinić o Stepincu: 'Osuđivao je nacionalizam, kao i komunizam'
Rijeka: Euharistijsko slavlje na svetkovinu Presvetog Tijela i Krvi Kristove | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Riječki nadbiskup poručio da je zloupotreba od blaženika stvarati politički simbol: 'Stepinac je osuđivao i prokazivao jednako odlučno nacionalizam, kao i komunizam'

Admiral

Blaženi Alojzije Stepinac bio je domoljub, ali ne i nacionalist, i upravo je zato, poručio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, pogrešno njegovo ime koristiti za političke obračune i populističke poruke.

Na misi u crkvi sv. Ane na Gornjoj Vežici, na slavlju blagdana bl. Alojzija Stepinca koji se slavi 10. veljače, Uzinić je istaknuo da je 'Stepinac osuđivao i prokazivao jednako odlučno nacionalizam, kao i komunizam'. Upozorio je da je pretvaranje Stepinca u nacionalni simbol i sredstvo promicanja ideja koje u drugima vide neprijatelje, zloupotreba njegova lika i djela.

OSVRNUO SE NA STANJE U HRVATSKOJ FOTO Nadbiskup Kutleša na misi za blagdan Alojzija Stepinca govorio o "dvije Hrvatske"
FOTO Nadbiskup Kutleša na misi za blagdan Alojzija Stepinca govorio o "dvije Hrvatske"

Podsjetio je na Stepinčevu propovijed iz 1938. godine u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Tada je, rekao je Uzinić, osudio 'internacionalni komunizam', ali još žešće 'poganski nacionalizam'. Stepinac je govorio da je domoljublje dužnost i krepost te da ljubav prema domovini nije zanos, nego konkretno djelovanje. - Ljubiti znači djelotvorno htjeti dobro - citirao je nadbiskup.

Upozorio je i na opasnost da nacija postane idol. - Veliki dio današnje generacije skinuo je s oltara pravoga Boga - govorio je Uzinić, dodajući da idol ne mora biti samo komunizam, nego i nacija. - Nacija postane božanstvo, a čovjek i njegova savjest budu zgaženi - kazao je Uzinić.

NA DANAŠNJI DAN Nekoliko dana prije smrti Alojzije Stepinac je služio misu
Nekoliko dana prije smrti Alojzije Stepinac je služio misu

Naglasio je kako Stepinčeve poruke vrijede i danas, u vremenu koje je papa Franjo opisao kao Treći svjetski rat u dijelovima. Pozvao je na otpor svemu što želi zauzeti mjesto Boga i na očuvanje bratstva među ljudima.

Govoreći o kanonizaciji, Uzinić je rekao da su klevete negativno utjecale na proces, ali da to nije jedini razlog zašto Stepinac još nije proglašen svetim. - Pretvorili smo ga u nacionalnog junaka, a njegovu kanonizaciju u političko pitanje. Sveli smo ga na neprijatelja komunizma i simbol otpora poratnom poretku - kazao je.

UDBIN DOSJE UDBA o Stepincu: Paranoik koji je živio u strahu od masona...
UDBA o Stepincu: Paranoik koji je živio u strahu od masona...

Podsjetio je i na montirani proces iz 1946., kada je Stepinac osuđen zbog navodne suradnje s ustaškim režimom. - Kasnije je jasno utvrđeno da je riječ o montiranom procesu i lažnim optužbama - rekao je Uzinić, dodajući da su u postupku beatifikacije te optužbe odbačene.

Zaključio je kako će kanonizaciji najviše pridonijeti ako vjernicima Stepinac ne bude tek znak identiteta, nego poticaj za život po evanđelju – za Boga i čovjeka, bez obzira na narodnost, vjeru ili političko uvjerenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji
IZMISLILA NAPAD U ZAGREBU

Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časnu sestru optužili su za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a policija je u istrazi otkrila da je časna sama kupila nož, u čemu su je snimile kamere, a optužnicu temelje i na njenom potpunom priznanju.
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026