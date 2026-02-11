Uzinić o Stepincu: 'Osuđivao je nacionalizam, kao i komunizam'

Blaženi Alojzije Stepinac bio je domoljub, ali ne i nacionalist, i upravo je zato, poručio je riječki nadbiskup Mate Uzinić, pogrešno njegovo ime koristiti za političke obračune i populističke poruke.

Na misi u crkvi sv. Ane na Gornjoj Vežici, na slavlju blagdana bl. Alojzija Stepinca koji se slavi 10. veljače, Uzinić je istaknuo da je 'Stepinac osuđivao i prokazivao jednako odlučno nacionalizam, kao i komunizam'. Upozorio je da je pretvaranje Stepinca u nacionalni simbol i sredstvo promicanja ideja koje u drugima vide neprijatelje, zloupotreba njegova lika i djela.

Podsjetio je na Stepinčevu propovijed iz 1938. godine u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu. Tada je, rekao je Uzinić, osudio 'internacionalni komunizam', ali još žešće 'poganski nacionalizam'. Stepinac je govorio da je domoljublje dužnost i krepost te da ljubav prema domovini nije zanos, nego konkretno djelovanje. - Ljubiti znači djelotvorno htjeti dobro - citirao je nadbiskup.

Upozorio je i na opasnost da nacija postane idol. - Veliki dio današnje generacije skinuo je s oltara pravoga Boga - govorio je Uzinić, dodajući da idol ne mora biti samo komunizam, nego i nacija. - Nacija postane božanstvo, a čovjek i njegova savjest budu zgaženi - kazao je Uzinić.

Naglasio je kako Stepinčeve poruke vrijede i danas, u vremenu koje je papa Franjo opisao kao Treći svjetski rat u dijelovima. Pozvao je na otpor svemu što želi zauzeti mjesto Boga i na očuvanje bratstva među ljudima.

Govoreći o kanonizaciji, Uzinić je rekao da su klevete negativno utjecale na proces, ali da to nije jedini razlog zašto Stepinac još nije proglašen svetim. - Pretvorili smo ga u nacionalnog junaka, a njegovu kanonizaciju u političko pitanje. Sveli smo ga na neprijatelja komunizma i simbol otpora poratnom poretku - kazao je.

Podsjetio je i na montirani proces iz 1946., kada je Stepinac osuđen zbog navodne suradnje s ustaškim režimom. - Kasnije je jasno utvrđeno da je riječ o montiranom procesu i lažnim optužbama - rekao je Uzinić, dodajući da su u postupku beatifikacije te optužbe odbačene.

Zaključio je kako će kanonizaciji najviše pridonijeti ako vjernicima Stepinac ne bude tek znak identiteta, nego poticaj za život po evanđelju – za Boga i čovjeka, bez obzira na narodnost, vjeru ili političko uvjerenje.