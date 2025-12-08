Obavijesti

News

Komentari 0
GLASAT ĆE PROTIV

Riječki SDP: Prijedlog proračuna neinovativan i neprihvatljiv

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Riječki SDP: Prijedlog proračuna neinovativan i neprihvatljiv
Rijeka: Konferencija za medije SDP-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Ivana Prica Matijaš rekla je kako je SDP-u prijedlog proračuna neprihvatljiv jer se oslanja na "bezidejno trošenje proračunskog suficita"

Riječki SDP glasat će protiv prijedloga novoga gradskog proračuna na sjednici Gradskog vijeća sljedećeg četvrtka zato što je neinventivan i ne donosi nove projekte osim osnivanja Zavoda za prostorno uređenje, najavili su SDP-ovci u ponedjeljak na konferenciji za novinare. 
Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a u Gradskom vijeću Ivana Prica Matijaš rekla je kako je SDP-u prijedlog proračuna neprihvatljiv jer se oslanja na "bezidejno trošenje proračunskog suficita".

Kad se taj suficit potroši, Grad Rijeka će se morati ponovno zaduživati, a to će se, po našim procjenama, dogoditi već 2027. godine, dodala je.

OG 406,9 MIL. EURA Primorsko-goranska županija usvojila rekordan proračun
Primorsko-goranska županija usvojila rekordan proračun

Također je najavila da će SDP-ovi vijećnici na sjednici biti suzdržani pri glasanju o prijedlogu rebalansa proračuna za tekuću godinu.

SDP-ova vijećnica Irena Bolf je dodatno obrazložila SDP-ovu odluku izostankom iznosa za povećanje plaća zaposlenima u Gradu Rijeci te ustanovama i tvrtkama kojima je Grad osnivač u proračunu za 2026. i projekcijama proračuna za iduće dvije godine.

Prema tome, ocjenjuje Bolf, gradska uprava ne namjerava povećati plaće zaposlenima u sljedeće tri godine, sindikati o tome šute dok zaposlenici Grada i ustanova pate.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima
SKANDAL NA TRGU

VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025