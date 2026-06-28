Riječki srednjoškolci dobili su besplatni gradski prijevoz i ljeti

Temeljem sporazuma Grada Rijeke i Komunalnog društva Autotrolej, Grad Rijeka od prošle godine u cijelosti financira prijevoz srednjoškolaca tijekom školske godine. Novim sporazumom dogovoreno je da će od ove godine, prvi put, učenici imati besplatan prijevoz i u srpnju i kolovozu.

- Od početka mandata nastojimo širiti krug građana kojima omogućujemo besplatan javni prijevoz. Nakon umirovljenika, osoba starijih od 65 godina i nezaposlenih starijih od 60 godina, sada smo to pravo proširili i na srednjoškolce tijekom ljetnih mjeseci. Posebno je to važno za učenike koji tijekom ljeta obavljaju stručnu praksu u Rijeci jer će im gradski prijevoz sada biti besplatan tijekom cijele godine - istaknula je tom prigodom gradonačelnica Iva Rinčić.

Prema procjenama, za financiranje besplatnog prijevoza srednjoškolaca tijekom srpnja i kolovoza iz gradskog će se proračuna izdvojiti oko 160 tisuća eura. Srednjoškolci koji su kartu za srpanj već kupili mogu ostvariti povrat novca na prodajnom mjestu na Jelačićevom trgu 3, uz predočenje RCC kartice.

Svi koji su do 30. lipnja imali subvenciju od 100 posto, zadržavaju to pravo do 31. kolovoza te ne moraju dolaziti na prodajno mjesto. Dovoljno je produžiti kartu putem web trgovine ili na kiosku. Iako je karta besplatna, potrebno ju je produljiti zaključno s desetim datumom u mjesecu.

Učenici koji pohađaju školu u Opatiji ili Bakru, a kojima su do sada besplatan prijevoz zajedno osiguravali Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija, ili do sada nisu imali autobusnu kartu, mogu dostaviti zahtjev za besplatan prijevoz unutar prve zone gradskog prijevoza tijekom srpnja i kolovoza putem web trgovine ili doći na prodajno mjesto kako bi se napravila izmjena, izvijestila je gradska uprava.