Rijeka Gateway ruši rekorde: Stoti brod stigao samo nekoliko dana prije prve godišnjice

Kontejnerski terminal Rijeka Gateway dočekao je stoti brod nekoliko dana prije godišnjice od početka komercijalnog rada, čime se potvrđuje kao ključno regionalno logističko čvorište, izvijestili su u ponedjeljak iz Rijeka Gatewaya.

Navodeći da je riječ o tehnološki najnaprednijem kontejnerskom terminalu u ovom dijelu Europe, iz Rijeka Gatewaya ističu da su stoti i 99. brod na terminal pristali gotovo istovremeno, samo nekoliko dana prije prve godišnjice početka komercijalnog rada terminala. Taj je početak, prema podacima, službeno bio 10. rujna 2025.

Radi se o brodovima Moraga i Conship Luv na kojima su nakon pristizanja krenule i terminalske operacije, iskrcaja i ukrcaja terete.

Foto: Rijeka Gateway

Rijeka Gateway ističe da su prvi puta uspješno testirali paralelne brodske operacije u travnju, jer takav model rada omogućuje bolje iskorištenje operativne obale, kraće vrijeme čekanja brodova i veću učinkovitost operacija.

Ta dva broda od kraja srpnja u redovnoj tjednoj rotaciji dolaze u Rijeku i dodatno su osnažili ulogu Rijeka Gatewaya i suradnju s globalnim brodarskim kompanijama Maersk i Hapag-Lloyd. Nakon uspješno uspostavljenog modela suradnje s Maerskom i Hapag-Lloyd je počeo koristiti riječki terminal kao "transhipment" čvorište za uvozni i izvozni teret iz Italije.

"Time je Rijeka Gateway dodatno potvrdila svoju ulogu regionalnog logističkog huba za kontejnerski promet unutar Jadrana te je trenutno jedini terminal na Jadranu koji obavlja ovu vrstu operacija unutar Gemini mreže, operativne suradnja između Maerska i Hapag-Lloyda, koja obuhvaća sedam glavnih globalnih trgovinskih ruta i služi za ubrzanje i optimizaciju prometa", kažu iz te kompanije.

Rijeka Gateway je time i ključna luka za ticanje u sklopu Gemini suradnje na liniji AE12/SE1, a koja povezuje velike azijske luke s Mediteranom, što Rijeku dodatno povezuje s Trstom, Venecijom, Ravennom i Anconom.

Foto: Rijeka Gateway

Povodom tih novosti, glavni izvršni direktor Rijeka Gatewaya Peter Corfitsen ističe zadovoljstvo što su stoti brod dočekali prije obilježavanja prve godišnjice komercijalnog poslovanja.

"U samo godinu dana, kao novoizgrađeni terminal, Rijeka Gateway primio je 100 brodova, od čega 47 velikih kontejnerskih, tzv, matica, na interkontinentalnim servisima između Azije i Europe, te 53 feeder broda koji povezuju Rijeku s regionalnim talijanskim lukama. No, iza svake od tih brojki stoje ljudi te sam ponosan na naš tim koji je u vrlo kratkom roku izgradio organizacijske i operativne sposobnosti usporedive s najboljim terminalima u mreži", poručuje Corfitsen.

Iznosi i da Rijeka Gateway danas zapošljava više od 420 ljudi, čija je stručnost, predanost i profesionalnost i omogućila ostvarenje ovako značajnog uspjeha već u prvoj godini poslovanja.