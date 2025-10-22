Na ovom otoku smrti zaglavilo 5000 ruskih vojnika. Umiru od gladi, sami si kupuju čamce

U očajničkom pokušaju bijega, skupina ruskih vojnika nagurala se u mali čamac i otisnula s močvarnog otočića u delti Dnjepra.

Prekriveni improviziranom kamuflažom od trske i blata, leže tik uz površinu vode, nadajući se da će ih uski kanali sakriti dok pokušavaju stići natrag do teritorija pod ruskom kontrolom, piše Telegraph.

No, visoko iznad njih dronovi siju kaos i paniku, prate svaki korak. Snimka prikazuje kako se dron samoubojica strmoglavljuje na čamac ruskih vojnika koji od eksplozije lete u zrak.

Prema izvješćima, 5000 ruskih vojnika zaglavilo je u delti Dnjepra, bez hrane, južno od Hersona kojeg su Ukrajinci oslobodili 11. studenog 2022.

- To područje je zona smrti za Rusiju. Ondje se nemaju gdje sakriti - izjavio je pukovnik Oleksandr Zavtonov iz 30. mornaričkog korpusa Ukrajine za Telegraph. Otočja se prostiru u razgranatoj delti Dnjepra, golemom labirintu kanala prekrivenih trskom, koji tvori prirodnu barijeru južno od Hersona.

Crta razgraničenja

Nakon oslobođenja grada, rijeka je postala obrambeni zid od ruske vojske i crta razgraničenja. Desni dio obale je pod ukrajinskom, a lijevi pod ruskom kontrolom. Područje je danas jedno od najopasnijih na cijelom ratištu. Dronovi neprestano nadlijeću, topništvo razmjenjuje vatru, a noćne racije postale su rutina. Napredak se mjeri u metrima.

Ukrajinska obavještajna služba procjenjuje da je od početka godine u delti poginulo oko 5100 ruskih vojnika. Neki, prema izvješćima, umiru od gladi jer opskrbne linije gotovo da i ne postoje.

- Zarobljenici koje su naši borci nedavno uzeli na otočićima rekli su da im je nemoguće dostaviti hranu i pitku vodu i prisiljeni su piti vodu iz rijeke - izjavio je pukovnik Zavtonov.

Otočići, iako maleni, imaju taktičku vrijednost. Pružaju priliku malim skupinama da prikupljaju obavještajne podatke, uspostavljaju radijske veze ili šire doseg dronova.

Dobro skriveni timovi mogu ih koristiti za izviđanje ili promatračke točke. Onaj tko kontrolira vodu, ima nadzor nad prijelazima, kretanjem čamaca i mogućim opskrbnim rutama neprijatelja. No teren je iznimno nezahvalan. Otočići su niski, okruženi otvorenom vodom i lako uočljivi iz zraka ili s druge obale.

- To je golemo vodeno područje; nemate se gdje sakriti, a teren je uglavnom močvaran, pa će jedinice koje prolaze biti previše izložene, upozorava Zavtonov.

Prema nekim izvorima, ruski su vojnici prisiljeni iz vlastitog džepa kupovati motore i čamce kako bi se uopće mogli kretati. Dio 98. zračno-desantne divizije, prebačen iz smjera Kramatorska, navodno djeluje na otočićima, a ruski marinci iz 61. zasebne brigade ondje su sletjeli još u travnju i zadržani su na položajima mjesecima.

Prema obavještajnim podacima, 15. listopada Rusi su pokušali iskrcati trupe radi zamjene snaga stacioniranih na otočićima Kruhluj, Mali, Bilogrudij i Oleksijivski, uspostaviti logističku podršku i postaviti promatračke točke. No, operacija je završila potpunim neuspjehom.

- Ukrajinski branitelji drže položaje koje su zauzeli; nije bilo proboja ni gubitaka, rekao je Zavtonov, dodavši da Ukrajinci provode izviđačke misije ‘24 sata dnevno‘.