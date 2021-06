Grad Zagreb izdao je upozorenje vezano uz vrane nakon što je obavljeno da je u posljednjih nekoliko dana četiri žene zadobilo teške prijelome kada su ih vrane napale. Među njima je i djevojčica koja je slomila kičmu.

Iz Grada navode da treba izbjegavati vrane ako netko uoči gnijezdo jer su one vrlo zaštitnički nastrojene.

Ravnatelj ZOO-a u Zagrebu Damir Skok za Dnevnik Nove TV rekao je da njihovo iskustvo govori da vrane napadaju isključivo kad štite mlade.

- To će sve prestati kroz desetak dana. U trenucima kad im propadne gnijezdo, ljudi im sruše gnijezda - te vrane nemaju kuda - rekao je Skok. Nakon što su liječnici iz zagrebačke Traume rekli da su sve žene, koje su vrane napale, bile na području Trešnjevke i Knežije, Skok je otkrio misterij.

- Na Knežiji je jedna vrana stalno napadala prolaznike, riješen je misterij. Kad bi mi došli, nje ne bi bilo. Danas smo je gledali kako fiksira dvorište osnovne škole. U grmlju je bio mladunac koji nije znao letjeti, on je donesen u ZOO i vrane više neće napadati na tom raskrižju - rekao je Skok.

Rekao je da po dojavi njihovi hvatači dolaze i skupljaju mlade koji nemaju kuda, a njihovi ljudi će detektirati i zašto vrane napadaju.

Objasnio je i da je povećanje njihova broja u gradovima upravo ostavljanje smeća jer se radi o oportunistima, vrlo prilagodljivim pticama, pa će pojesti sve.

- Što više smeća ostavljamo, to im boostamo populaciju da i dalje raste. Nažalost, one napadaju i druge mladunce i vrlo često uništavaju i dosta drugih životinjskih vrsta oko sebe - rekao je kao i to da se radi o pametnim bićima koje pamte ljude, prepoznavaju one koji ih hrane, ali ako im se učini nešto nažao, onda će pokušati preplašiti čovjeka. Otkrio je da vrana može biti i kućni ljubimac, da su inteligentne i da ih se može svašta naučiti.