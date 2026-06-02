Rimac od ukupno 90 milijuna € iz EU-a za robotaksije opravdao trošenje tek manje od 10 posto

Tvrtka Project 3 Mobility, danas poznata kao Verne, u vlasništvu Mate Rimca, do danas je opravdala trošenje svega 8,7 milijuna eura od ukupno isplaćenih 89,9 milijuna eura europskog novca za razvoj robotaksija, potvrdili su novinaru Index istrage Ilku Ćimiću iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU). Projektu je, podsjetimo, odobreno ukupno 179,5 milijuna eura bespovratnih sredstava, no preostali iznos nikada nije isplaćen.

Rimčeva tvrtka tijekom razvoja vlastitog robotaksija kupovala je gotova rješenja za autonomnu vožnju, no niti jedno nije bilo za petu razinu, a koja podrazumijeva vozilo koje se može samostalno kretati svugdje i u svim uvjetima, bez ikakve potrebe za ljudskom intervencijom. Verne je tijekom razvoja robotaksija odustao od izraelske tehnologije Mobileye i prešao na kineski Pony.ai, no ni jedna od tih tvrtki nema sustav pete razine autonomije kakav je bio predviđen projektom financiranim europskim novcem.

Projekt je od početka bio postavljen na nerealnim osnovama jer tehnologija potrebna za potpuno autonomno vozilo ne postoji. U odluci Europske komisije o dodjeli potpore za Rimčev projekt robotaksija ne postoji klauzula koja bi obvezivala tvrtku na povrat sredstava u slučaju neuspjeha projekta, odnosno ako automobil pete razine autonomije ne bude razvijen.

U ugovoru Europske komisije, kojim su Rimcu odobrena bespovratna sredstva, izričito je naglašeno da vozilo mora biti pete razine autonomije prema SAE klasifikaciji. U odluci Europske komisije o državnoj potpori Hrvatskoj, kojom je odobreno 179,5 milijuna eura za projekt razvoja autonomnog vozila pete razine, izričito se navodi da je projekt strukturno i tehnički neodvojiv od pete razine autonomije. U dokumentu od 48 stranica jasno se navodi da bi projekt koji razvija Rimčeva tvrtka P3M bio jedinstven u Europi upravo zbog cilja razvoja autonomije pete razine. To se navodi kao jedan od ključnih argumenata za odobravanje državne potpore.

Robotaksiji koji se danas voze u Zagrebu nisu rezultat razvoja predviđenog izvornim europskim projektom. Riječ je o suradnji Vernea, Ubera i kineskog Pony.ai, pri čemu Uber omogućuje naručivanje vožnji, vozila proizvodi Arcfox, a sustav autonomne vožnje dolazi od Pony.ai. Vozila imaju volan i sigurnosnog operatera, što ih svrstava ispod pete razine autonomije.