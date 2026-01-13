Obavijesti

News

Komentari 2
BOLEST NIJE PREPREKA

Rimac stariji ipak će morati u zatvor! Sud odlučio kako se može liječiti u zatvorskoj bolnici

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Rimac stariji ipak će morati u zatvor! Sud odlučio kako se može liječiti u zatvorskoj bolnici
Osijek: General Kruljac ponovno osu?en za aferu Sibinj, kažnjen radom za op?e dobro | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Ivan Rimac (63) još je u 2024. osuđen na tri godine bezuvjetnog zatvora zbog zlouporabe povjerenja u poslovanju. Svo ovo vrijeme izbjegavao je kaznu, no sud je ipak bio neumoljiv

Admiral

Bolnica za osobe lišene slobode (BOLS) u Zagrebu dala je, za razliku od prijašnjeg puta, pozitivno mišljenje da se Ivan Rimac (63), otac vlasnika poznate automobilske tvrtke Mate Rimca, može liječiti unutar zatvorskog sustava.

Javlja to Jutarnji list koji piše kako su liječnici te institucije krajem 2025. ponovno dobili njegov slučaj na razmatranje. Medicinsku dokumentaciju poslao im je sudac izvršenja Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon što je njegova obrana iznova zatražila odgodu sliženje kazne.

GOSPODARSKI KRIMINAL Stigla je presuda suda u slučaju oca Mate Rimca. Evo kome će razdijeliti više od 800.000 €
Stigla je presuda suda u slučaju oca Mate Rimca. Evo kome će razdijeliti više od 800.000 €

Ovog su puta liječnici procijenili kako Rimac nema akutnih bolesti niti pogoršanja kroničnih bolesti te da se može liječiti unutar zatvorskog sustava. Po potrebi može koristiti usluge javnog zdravstva.

Podsjetimo, mediji su u lipnju 2024.objavili kako je sudac splitskog Županijskog suda potvrdio presudu nižeg suda iz Požege zbog zloporabe povjerenja u poslovanju i osudio Ivana Rimca (63) na tri godine bezuvjetnog zatvora. Uz to mora platiti i 663,61 euro paušalnog troška.

Presudom se navodi da je kao zamjenik predsjednika NO-a Slavonije DI dogovorio 2002. više poslova kojima je tvrtka izgubila novac, koji je vraćen u tvrtku Rim i Zov koju je osnovao s  J. Zovkom.

TRGOVAČKI SUD Vjerovnike tvrtke Ivana Rimca pozvali su na diobu naknadno pronađene imovine od 1,1 mil. €
Vjerovnike tvrtke Ivana Rimca pozvali su na diobu naknadno pronađene imovine od 1,1 mil. €

Sud tvrdi da je prodao zemlju svojoj tvrtki za 529.842 eura, a samo dva dana kasnije njegov partner je to zemljište prodao dalje Alastoru za 948.670 eura. Sud smatra da je ciljano prodao zemlju ispod cijene, a na isti način je uslijedila još jedna prodaja, a u obje je tvrtka Rim i Zov dobila više od 1,5 milijuna eura. Sporno je bilo i rušenje stare tvornice, a sud je izračunao da je taj posao preplaćen za 433.235 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'
UŽAS

Stravična snimka iz Varaždina: 'Na zgradi se vidi puno krvi'

Prema navodima čitatelja i svjedoka, netko se potukao i potom bacio drugoga kroz prozor. Policija kaže da je jedan čovjek ozlijeđen
PROGNOZA Stiže novi snijeg!
PROGNOZA po gradovima

PROGNOZA Stiže novi snijeg!

Promjenjivo vrijeme stiže u Hrvatsku: povremeno sunčano, ali s oblačnim razdobljima i kišom u Gorskom kotaru i Lici. Temperature iznad prosjeka, jugo puše, a jutarnji minusi sve rjeđi
Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova
obišao više od 1.750 obitelji

Svećenik iz Vodica iznio brojke: Evo koliko je prikupljeno tijekom blagoslova domova

Župnik don Franjo Glasnović blagoslovio 1.750 obitelji u Vodicama, uz prikupljenih 45.190 eura priloga. Zatonska ulica vodi po broju obitelji, a susreti s vjernicima donijeli radost i nadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026