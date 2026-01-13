Rimac stariji ipak će morati u zatvor! Sud odlučio kako se može liječiti u zatvorskoj bolnici

Bolnica za osobe lišene slobode (BOLS) u Zagrebu dala je, za razliku od prijašnjeg puta, pozitivno mišljenje da se Ivan Rimac (63), otac vlasnika poznate automobilske tvrtke Mate Rimca, može liječiti unutar zatvorskog sustava.

Javlja to Jutarnji list koji piše kako su liječnici te institucije krajem 2025. ponovno dobili njegov slučaj na razmatranje. Medicinsku dokumentaciju poslao im je sudac izvršenja Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon što je njegova obrana iznova zatražila odgodu sliženje kazne.

Ovog su puta liječnici procijenili kako Rimac nema akutnih bolesti niti pogoršanja kroničnih bolesti te da se može liječiti unutar zatvorskog sustava. Po potrebi može koristiti usluge javnog zdravstva.

Podsjetimo, mediji su u lipnju 2024.objavili kako je sudac splitskog Županijskog suda potvrdio presudu nižeg suda iz Požege zbog zloporabe povjerenja u poslovanju i osudio Ivana Rimca (63) na tri godine bezuvjetnog zatvora. Uz to mora platiti i 663,61 euro paušalnog troška.

Presudom se navodi da je kao zamjenik predsjednika NO-a Slavonije DI dogovorio 2002. više poslova kojima je tvrtka izgubila novac, koji je vraćen u tvrtku Rim i Zov koju je osnovao s J. Zovkom.

Sud tvrdi da je prodao zemlju svojoj tvrtki za 529.842 eura, a samo dva dana kasnije njegov partner je to zemljište prodao dalje Alastoru za 948.670 eura. Sud smatra da je ciljano prodao zemlju ispod cijene, a na isti način je uslijedila još jedna prodaja, a u obje je tvrtka Rim i Zov dobila više od 1,5 milijuna eura. Sporno je bilo i rušenje stare tvornice, a sud je izračunao da je taj posao preplaćen za 433.235 eura.